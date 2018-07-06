Golcüler tamam! – Fotomaç – 06 Temmuz 2018
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    06 Temmuz 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Golcüler tamam!

    Golcüler tamam!

    , ve ’la prensipte anlaştı.

    2. Lig'de kalıcı olmak istemeyen , transferde bombayı patlatıyor. Uzun süredir forvet arayışında olan kırmızı-beyazlılar, Denizlispor'dan ve Hatayspor'dan ile prensip anlaşmasına vardı. Son detayların görüşülmesi için iki oyuncunun da şehre davet edildiği ve gelecek hafta transferlerin biteceği öğrenildi. 32 yaşındaki Mehmet, geçen sezonun ilk yarısında Giresun; ikinci yarısında formasıyla 32 maçta 16 gol attı. 24 yaşındaki Sinan ise ve Hatay'da 34 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.
    1. 6.7.2018
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