Golcüler tamam!
Samsun, Mehmet Akyüz ve Sinan Kurumuş’la prensipte anlaştı.
Spor Toto 2. Lig'de kalıcı olmak istemeyen Samsunspor, transferde bombayı patlatıyor. Uzun süredir forvet arayışında olan kırmızı-beyazlılar, Denizlispor'dan Mehmet Akyüz ve Hatayspor'dan Sinan Kurumuş ile prensip anlaşmasına vardı. Son detayların görüşülmesi için iki oyuncunun da şehre davet edildiği ve gelecek hafta transferlerin biteceği öğrenildi. 32 yaşındaki Mehmet, geçen sezonun ilk yarısında Giresun; ikinci yarısında Denizli formasıyla 32 maçta 16 gol attı. 24 yaşındaki Sinan ise Kırklareli ve Hatay'da 34 maçta 20 kez gol sevinci yaşadı.
- 6.7.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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sdf sdf :) bozarız o geleneği
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Enda TS den 15m euro ya transfer yapacaklarını mı sanıolar o da güzel.
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Galatasaray basketbol şubesinde kriz var
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GÖZÜ AYDIN GÖZÜ AYDIN TÜRKİYE NİN. TÜKK SPORU VE GS YI BU DURUMA GETİRENLERİN
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