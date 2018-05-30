Buca’da kulisler hareketli – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Buca’da kulisler hareketli

    Buca’da kulisler hareketli
    3. Lig'e düşen Bucaspor'da 4-11 Haziran tarihinde gerçekleşecek genel kurul öncesi, eski yönetici Okan Bulut'un adaylığa hazırlandığı öğrenildi. Henüz başkan adayı çıkmayan sarı-lacivertlilerde 'un, istifa eden başkan 'la görüşme yaptığı bildirildi.
    1. 30.5.2018
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