Sakaryaspor coştu!
Deplasmanda 4-1 yendiği Gümüşhanespor’a evinde de geçit vermeyerek finale yükseldi. Tatangalar, Spor Toto 1. Lig için Afyon’la kapışacak
GOLÜNÜ ATTI KIZARDI!
Sakaryaspor'un tecrübeli golcüsü Batuhan Karadeniz, dün akşam da görevini yerine getirdi. 55'te Mahir'in yerine oyuna dahil olan Batuhan, 86'da galibiyet golünü attıktan 3 dakika sonra kızmızı kart gördü.
'SÜPER LİG'E 1 ADIM KALDI'
Finale çıkan Sakaryaspor'un tenik direktörü Engin Korukır, Süper Lig hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarnı belirterek şöyle konuştu: Finalde Afyon'u geçip Spor Toto 1. Lig'e çıkacağız. Sonrası Süper Lig.
- 23.5.2018
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal birakin bu adami hangi oynadigi takimda 20 golun ustune cikmis.negredo kadar bile verim alamazsiniz.
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Galatasaray'da yerli avı başlıyor! İşte Fatih Terim'in hedefindeki 3 isim!
Toplam 2
Yorum
Kabataşlı GençleşTakımdaEnAz4TürkBankoOynat.Nagatomu,SerdarGürlerŞ.LigineUygunDeğil.Transferler; 2Bek2OrtaSaha1ForvetYeterli.GüçlüUzunTecrübeliHırslı
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