Sakaryaspor coştu! – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Sakaryaspor coştu!

    Sakaryaspor coştu!

    Deplasmanda 4-1 yendiği Gümüşhanespor’a evinde de geçit vermeyerek finale yükseldi. Tatangalar, 1. Lig için Afyon’la kapışacak

    Sakaryaspor, 1. Lig yolunda... Yeşil-siyahlılar, 2. Lig play-off yarı final ilk maçında deplasmanda 4-1 yendiği Gümüşhanespor'u seyircisi önünde de devirerek adını finale yazdırdı: 2-1. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılan karşılaşmada Tatangaların gollerini; Talha Mayhoş ve kaydetti. Gümüşhanespor'un tek golü ise Berk İsmail Ünsal'dan geldi. Sakaryaspor'da 55. dakikada oyuna giren ve 86'da galibiyet golünü kaydeden Batuhan Karadeniz, 89'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 'de yapılan ilk maçı 4-1 kazanan Sakaryaspor, finale çıktı. Yeşil-siyahlı ekip, finalde Afjet Afyonspor ile 27 Mayıs Pazar günü Stadı'nda karşılaşacak. Yeşil-siyahlılar, pazar günü Mersin'de oynanacak finalde Afyon engelini geçerse Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.



    GOLÜNÜ ATTI KIZARDI!
    Sakaryaspor'un tecrübeli golcüsü Batuhan Karadeniz, dün akşam da görevini yerine getirdi. 55'te Mahir'in yerine oyuna dahil olan Batuhan, 86'da galibiyet golünü attıktan 3 dakika sonra kızmızı kart gördü.

    'SÜPER LİG'E 1 ADIM KALDI'
    Finale çıkan Sakaryaspor'un tenik direktörü Engin Korukır, hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarnı belirterek şöyle konuştu: Finalde Afyon'u geçip Spor Toto 1. Lig'e çıkacağız. Sonrası Süper Lig.
    1. 23.5.2018
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