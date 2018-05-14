Bandırmaspor 0-2 Sakaryaspor | Sakaryaspor play off yarı finalinde – Fotomaç – 14 Mayıs 2018
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    15 Mayıs 2018, Salı
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    Bandırmaspor 0-2 Sakaryaspor | Sakaryaspor play off yarı finalinde

    Bandırmaspor 0-2 Sakaryaspor | Sakaryaspor play off yarı finalinde

    . 2 Lig  play-off çeyrek final rövanş maçında Bandırmaspor, Sakaryaspor'a 2-0 yenildi.

    2. Lig Play-Off çeyrek final rövanş maçında Sakaryaspor, Bandırmaspor'un konuğu oldu. Sakaryaspor, Batuhan Karadeniz'in ikinci yarıda attığı gollerle rakibini 2-0 yendi.

    Sakaryaspor ile Bandırmaspor ilk maçta 1-1 berabere kalmıştı. Alınan bu skorların ardından Sakaryaspor, play-off'ta yarı final biletini aldı.
    1. 14.5.2018 10:57
    2. Güncelleme: 14.5.2018 18:03
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