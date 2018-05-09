Menemen Belediyespor ilk maça çıkıyor – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ilk maça çıkıyor

    <a href="/index/menemen-belediyespor?id=adb0c5ec-d971-42bb-8f2d-8f2b7a5b9ecc" class="" rel="tag">Menemen Belediyespor</a> ilk maça çıkıyor

    2. Lig 'ta normal sezonu 74 puanla ikinci sırada tamamlayıp şampiyonluğu ıskalayan , Play-Off çeyrek finali ilk maçında yarın Keçiörengücü deplasmanına çıkacak. Ankara Aktepe Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçta Onur Karabaş düdük çalacak.

    Sarı-lacivertlilerde kart cezası sona eren sol bek Yasin görev verilmesi halinde sahada olacak. Son Eyüpspor karşılaşmasında sol omzu çıkan golcü Kerem'in oynaması da zor.

    Teknik Direktör Suat Kaya, şampiyonluğu son anda Hatayspor'a kaptırdıklarını ancak terfi maçlarında istedikleri sonucu alıp hedefe ulaşacaklarını söyledi. Ankara'dan galibiyetle döneceklerine inandığını kaydeden Kaya, "Geçen sezon da Play-Off oynamıştık, talihsiz şekilde elendik. Ancak bu kez işi çok sıkı tutacağız. Rövanş için avantajı cebimize koyacağız" dedi. Ligde normal sezonda ile Keçiörengücü arasında oynanan iki karşılaşma da beraberlikle sona ermişti.

    Bayram - Semih, Veli, Mert, Yasin, Samet Günhan, Taşkın, Murat, Mustafa, Ozan, Samed Ali

    1. 9.5.2018 12:08
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