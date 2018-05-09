Sarı-lacivertlilerde kart cezası sona eren sol bek Yasin görev verilmesi halinde sahada olacak. Son Eyüpspor karşılaşmasında sol omzu çıkan golcü Kerem'in oynaması da zor.

Teknik Direktör Suat Kaya, şampiyonluğu son anda Hatayspor'a kaptırdıklarını ancak terfi maçlarında istedikleri sonucu alıp hedefe ulaşacaklarını söyledi. Ankara'dan galibiyetle döneceklerine inandığını kaydeden Kaya, "Geçen sezon da Play-Off oynamıştık, talihsiz şekilde elendik. Ancak bu kez işi çok sıkı tutacağız. Rövanş için avantajı cebimize koyacağız" dedi. Ligde normal sezonda Menemen Belediyespor ile Keçiörengücü arasında oynanan iki karşılaşma da beraberlikle sona ermişti.

MENEMEN BELEDİYESPOR

Bayram - Semih, Veli, Mert, Yasin, Samet Günhan, Taşkın, Murat, Mustafa, Ozan, Samed Ali