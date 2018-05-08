Utaş Uşakspor'da ilk ayrılık
TFF 2'nci Lig'in yeni temsilcilerinden Utaş Uşakspor'da stoper Fatih Çolak'la yollar ayrıldı.
Sezon başında Anadolu Üsküdar'dan transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu 29 maçta görev alırken, 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Yönetimden yapılan açıklamada sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtildi. Kırmızı-siyahlılar, "Takımımıza katkılarından dolayı Fatih Çolak'a çok teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.
- 8.5.2018 12:38
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
Utaş Uşakspor'da ilk ayrılık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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