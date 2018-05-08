Utaş Uşakspor'da ilk ayrılık – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'da ilk ayrılık

    <a href="/index/utas-usakspor?id=2a2efb61-f761-43bf-9ee4-545efc7516a6" class="" rel="tag">Utaş Uşakspor</a>'da ilk ayrılık

    2'nci Lig'in yeni temsilcilerinden 'da stoper 'la yollar ayrıldı.

    Sezon başında Anadolu Üsküdar'dan transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu 29 maçta görev alırken, 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Yönetimden yapılan açıklamada sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtildi. Kırmızı-siyahlılar, "Takımımıza katkılarından dolayı 'a çok teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.


    1. 8.5.2018 12:38
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