Sezon başında Anadolu Üsküdar'dan transfer edilen 24 yaşındaki savunma oyuncusu 29 maçta görev alırken, 2 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Yönetimden yapılan açıklamada sözleşmenin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiği belirtildi. Kırmızı-siyahlılar, "Takımımıza katkılarından dolayı Fatih Çolak'a çok teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi.

