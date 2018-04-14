İzmir ekibi Karşıyaka küme düştü

TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Karşıyaka rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 31. haftayı mağlubiyetle kapatan Türk futbolunun köklü takımlarından Karşıyaka'nın 3. lige düşmesi kesinleşti.

Türk futbolunun köklü takımlarından Karşıyaka daha önce 7 sezon 3. ligde mücadele etmişti. 1973-1980 yılları arasında 3. ligde mücadele eden Karşıyaka, 8. kez 3. ligde mücadele edecek. Süper Lig'de ise tam 16 sezon mücadele eden İzmir temsilcisi 1. ligde 33, 2. ligde ise 3 sezon mücadele etti. 2. ligdeki 4. yılında ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren ve 6 puanı silinen Karşıyaka'da maçın ardından taraftarlar ve futbolcular büyük üzüntü yaşadı.