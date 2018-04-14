TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve bu sezon ekonomik sorunlar nedeniyle 6 puanı silinen Karşıyaka 3. lige düştü.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Karşıyaka rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 31. haftayı mağlubiyetle kapatan Türk futbolunun köklü takımlarından Karşıyaka'nın 3. lige düşmesi kesinleşti.
Türk futbolunun köklü takımlarından Karşıyaka daha önce 7 sezon 3. ligde mücadele etmişti. 1973-1980 yılları arasında 3. ligde mücadele eden Karşıyaka, 8. kez 3. ligde mücadele edecek. Süper Lig'de ise tam 16 sezon mücadele eden İzmir temsilcisi 1. ligde 33, 2. ligde ise 3 sezon mücadele etti. 2. ligdeki 4. yılında ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiren ve 6 puanı silinen Karşıyaka'da maçın ardından taraftarlar ve futbolcular büyük üzüntü yaşadı.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 17:13
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 Ağaoğlu Başkana sesleniyorum şuan takım kalitesi fena değil.. dahada üstüne koymalısın..
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz hamlesi!
Toplam 4
Yorum
yasin69 onu sat bunu sat neden geldi bu yönetim ozaman.. ağaoğluna yakışan bir çırpıda Trabzonsporun borcunun tamamını ödemektir. sonra geri alır.
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Rıza Çalımbay'dan hücum vurgusu
Toplam 1
Yorum
Salih 6117 Rıza Hoca ile devam edilmelidir.
İzmir ekibi Karşıyaka küme düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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