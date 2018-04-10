Bucaspor'da taraftar tesisleri bastı – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    'da taraftar tesisleri bastı

    Bucaspor'da taraftar tesisleri bastı

    2'nci Lig 'ta geçen hafta deplasmanda en önemli rakibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 6-2 yenilerek bu sezon ilk kez düşme potasına yerleşen 'da bir grup taraftar 'ni bastı.

    Gece saatlerinde tesislere giren yaklaşık 10 kişi, futbolcuların kaldığı bungalov evleri ile tesis binasının camlarını kırdı. Evlerde kalan genç futbolcular büyük bir şok yaşarken, yaralanan olmadı. Jandarmanın 'ne gelmesiyle taraftarlar tesisten yaka paça uzaklaştırıldı. Tesislerde hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığı öğrenildi.

    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:07
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