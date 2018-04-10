Bucaspor'da taraftar tesisleri bastı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda en önemli rakibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'a 6-2 yenilerek bu sezon ilk kez düşme potasına yerleşen Bucaspor'da bir grup taraftar Kaynaklar Tesisleri'ni bastı.
Gece saatlerinde tesislere giren yaklaşık 10 kişi, futbolcuların kaldığı bungalov evleri ile tesis binasının camlarını kırdı. Evlerde kalan genç futbolcular büyük bir şok yaşarken, yaralanan olmadı. Jandarmanın Kaynaklar Tesisleri'ne gelmesiyle taraftarlar tesisten yaka paça uzaklaştırıldı. Tesislerde hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığı öğrenildi.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 12:07
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Fotomaç'ın usta kalemleri Galatasaray'ı yazdı
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Yorum
DÜLER. ŞAMPİYON OLACAK GS EZER GEÇER. BU DA KONDİS BU EREN DERDİ HİÇ YOK HALA BU TAKIMDA OYNATILACAK MI. NEREDE SENE BAŞINDAN BERİ İSTİKRATLI GİDEN TAKIM. NE OLDU ANTREMAN MI YAPMIYOR. DÖKÜL
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Süper yedek Valbuena! Kenardan 7 puan
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Ümit Başladığı maçlarda ne olmuş? Demek sonradan girmeli.
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Galatasaray taraftarından Arda Turan tezahüratı!
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BAKIN YETER. ŞAŞ BU TAKIN NEDEN SANA BENZEMİYOR BU GS GENÇLER MAÇINDA AFYON MU YUTTU. BU TAKIMIN ŞAMPİYON OLMAK DİYE BİR İSTEĞİ VAR MI. BUNU ANLAMAK İÇİN İKİ TAKIMIN OYUNCULARININ TERİNE
Bucaspor'da taraftar tesisleri bastı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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