Bucaspor'da taraftar tesisleri bastı

Gece saatlerinde tesislere giren yaklaşık 10 kişi, futbolcuların kaldığı bungalov evleri ile tesis binasının camlarını kırdı. Evlerde kalan genç futbolcular büyük bir şok yaşarken, yaralanan olmadı. Jandarmanın Kaynaklar Tesisleri'ne gelmesiyle taraftarlar tesisten yaka paça uzaklaştırıldı. Tesislerde hiçbir güvenlik görevlisinin bulunmadığı öğrenildi.