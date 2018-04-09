Nazilli Belediyespor umut tüketti – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    umut tüketti

    Nazilli Belediyespor umut tüketti

    2. Lig 'ta evinde Bugsaşspor'a da 3-1 yenilen , bitime 4 hafta kala kümede kalma umutlarını çok azalttı.

    Kurtuluş yolundaki en önemli rakibi Fethiyespor'un Sakaryaspor'la berabere kaldığı haftayı iyi değerlendiremeyen Nazilli, 15. sırada yer alan lacivert-beyazlıların 6 puan gerisine düştü. Son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar için tehlike çanları çalmaya başladı. Yönetim ve teknik heyet ise maçın hakemi Adem Sarıtaş'a tepki gösterdi. Kurmaylar, Sarıtaş'ın nizami gollerini vermediğini ve rakip oyuncuya kırmızı kart göstermediğini iddia etti.

    Nazilli, önümüzdeki 4 haftada Hacettepe (D), Pendikspor, Gümüşhanespor (D) ve Zonguldak Kömürspor'la karşı karşıya gelip mucize gerçekleştirmeye çalışacak.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:05
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