Bucaspor galibiyete inanıyor

Teknik direktör Aytekin Sümbül, 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini belirterek, "Ne yazık ki evimizde kaybettiğimiz puanlar neticesinde alt sıralardan kurtulamadık. Bodrumspor karşılaşmasına daha rahat bir şekilde çıkabilirdik. Ancak geçmişe bakmanın bir yararı yok. En iyi şekilde pazar gününe hazırlanıyoruz. Tüm camia bize inansın. Ben futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum. Zorlu bir deplasman maçı bizi bekliyor. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



İzmir ekibinde, kart cezası sona eren orta saha Emre Toraman sahadaki yerini alabilecek. Bucaspor, 28 puanla 15'inci sırada bulunuyor.