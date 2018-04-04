Bucaspor galibiyete inanıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından galibiyet çıkaramayan ve düşme korkusu yaşamaya başlayan Bucaspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçı öncesi kenetlendi.
Teknik direktör Aytekin Sümbül, 3 puandan başka bir şey düşünmediklerini belirterek, "Ne yazık ki evimizde kaybettiğimiz puanlar neticesinde alt sıralardan kurtulamadık. Bodrumspor karşılaşmasına daha rahat bir şekilde çıkabilirdik. Ancak geçmişe bakmanın bir yararı yok. En iyi şekilde pazar gününe hazırlanıyoruz. Tüm camia bize inansın. Ben futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum. Zorlu bir deplasman maçı bizi bekliyor. Kazanıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
İzmir ekibinde, kart cezası sona eren orta saha Emre Toraman sahadaki yerini alabilecek. Bucaspor, 28 puanla 15'inci sırada bulunuyor.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 11:58
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İmparator işi motivasyon!
Toplam 3
Yorum
gs boşuna imparator olmadı...
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Beşiktaş'tan 10 numara operasyonu! Yeni Sosa...
Toplam 7
Yorum
wolverine82 yok hocam transfer market fiyatı 18 m euro başkan uygun fiyata bu işi bitirebilir ve diğer alıncaklar la satılanlar birbirini karşılayabilir
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 3
Yorum
alik alperden forvetmi. alper bi işe yaramaz senelerdir fos. iyi giden takımın düzenini bozarsa puan kaybı olur. valbuena,guilano kesin oynamalı
Bucaspor galibiyete inanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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