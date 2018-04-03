Bodrumspor'da eski Bucalılar sahada

Bir dönem sarı-lacivertlilerin başarısı için ter döken stoper Emre Balak, orta saha Mehmet İncebacak ve forvet Emre Şahin bu kez yeşil-beyazlı formayı terletecek. Yine geçmişte Bucaspor forması giyen santrfor Çağrı Tekin ise kırmızı kart cezası yüzünden takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Bucaspor altyapısından yetişen Mehmet İncebacak tam 7 yıl Fırtına'da top koşturdu. Emre Şahin ise 2013-2013 sezonunda geldiği Bucaspor'da 2015-2016'ya kadar görev aldı. Emre Balak da 2012'de imza attığı İzmir ekibinde 2 sezon forma giydi.