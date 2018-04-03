Bodrumspor'da eski Bucalılar sahada – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Bodrumspor'da eski Bucalılar sahada

    Bodrumspor'da eski Bucalılar sahada

    2'nci Lig 'ta pazar günü evinde 'la kümede kalma yolunda kritik bir karşılaşmaya çıkacak düşme hattındaki Bodrum Belediyesi Bodrumspor'da 3 futbolcu eski takımına rakip olacak.

    Bir dönem sarı-lacivertlilerin başarısı için ter döken stoper Emre Balak, orta saha Mehmet İncebacak ve forvet Emre Şahin bu kez yeşil-beyazlı formayı terletecek. Yine geçmişte forması giyen santrfor Çağrı Tekin ise kırmızı kart cezası yüzünden takım arkadaşlarını yalnız bırakacak. Bucaspor altyapısından yetişen Mehmet İncebacak tam 7 yıl Fırtına'da top koşturdu. Emre Şahin ise 2013-2013 sezonunda geldiği Bucaspor'da 2015-2016'ya kadar görev aldı. Emre Balak da 2012'de imza attığı İzmir ekibinde 2 sezon forma giydi.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:52
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