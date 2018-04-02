Sakarya’dan çıkış yok
Yeşil-siyahlılar taraftarı önünde bu kez Konya Anadolu’ya şans tanımadı. 3 puanı kapan Sakaryapor, 3. sıraya çıktı, evinde namağlup tek takım unvanını da korumayı başardı
EVDE TEK BAŞINA!
İlk yarının son anlarında hakeme itirazlarından kırmızı kart gören Beykan, takımını 10 kişi bırakırken, taraflar soyunma odasına beraberlikle girdi. 52'de Mahir'in pasında topla bulaşan Ramazan Çevik topu ağlara gönderdi: 2-1. Evinde namağlup tek takım olan Sakaryaspor, 3. sıraya yükseldi.
GÜMÜŞHANE'DEN ZİRVEYE PENÇE
Beyaz Grup lideri Gümüşhanespor, Niğde deplasmanından kritik bir 3 puanla ayrıldı. Rakibine karşı başlangıç düdüğünden itibaren oyun kontrolünü elinde tutan konuk takım, 36. dakikada Dilaver'in golüyle zafere uzandı. Rakibine fırsat vermeyen Gümüşhane, 29. hafta sonunda 56 puanla zirvedeki yerini korudu.
BANDIRMASPOR-ALTAY: 1-1
2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay, Bandırma deplasmanında bir puana razı oldu. Maça hızlı başlayan İzmir ekibi, 7. dakikada Doğan'ın golüyle öne geçmeyi başardı. Bu golden sonra ev sahibi, beraberlik için hücum ederken, 42'de Deniz ile skoru eşitledi: 1-1. Taraflar ilk yarıda buldukları gollerle karşılaşmada bir puana razı oldu. Bu sonuçla puanının 54 çıkaran Altay 2. sıradaki yerini korudu. Bandırmaspor ise 49 puanla 7. sıraya düştü.
HATAY'DAN ŞOV
Bordo-beyazlılar, Kocaeli Birlik deplasmanında coştu... İlhan Palut'un öğrencileri, farka koştu, zirvenin de yeni sahibi oldu
2. Lig Kırmızı Grup'ta zirvenin yeni sahibi Hatayspor oldu. Menemen Belediyespor'un beraberlikle yetindiği haftada dün Kocaeli Birlikspor'a konuk olan bordo-beyazlılar, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Emrecan'ın 13. dakikadaki golüyle yenik duruma düşen konuk takım, daha sonra rakibine şans tanımadı
MAÇIN YILDIZI HAMZA
Sinan, Mesut, Hamza (2), Caner, ve Taha ile rakibi karşısında farkı koşan Hatay, 3 puanın sahibi oldu. Taraftar desteğini de arkasına alan bordo-beyazlılar, 29. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Hatay, bitime sayılı haftalar kala büyük avantaj yakaladı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:57
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Trabzonspor'a kötü haber!
Toplam 1
Yorum
hüseyin hiç önemli değil varlığı veya yokluğu fazla belli olmuyor
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Elif Elmas’a kanca attılar
Toplam 5
Yorum
gurbetçi alınan iyi adamlarıda mundar ettiniz yaa..yazıklar olsun size...
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Sezon sonu 10 isim yuvadan uçuyor!
Toplam 8
Yorum
BJK lens bu sezon bize geldi. Ndiaye yi 12.5 milyn euroya alıp 15 milyn a satan siz mi konusyorsnz. Cenki bedavaya alıp 28 m. euroya satan biziz
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