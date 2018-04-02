Sakarya’dan çıkış yok – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    ’dan çıkış yok

    Sakarya’dan çıkış yok

    Yeşil-siyahlılar taraftarı önünde bu kez ’ya şans tanımadı. 3 puanı kapan Sakaryapor, 3. sıraya çıktı, evinde namağlup tek takım unvanını da korumayı başardı

    TFF 2. Lig 'ta fırtınası esmeye devam ediyor... Sahasında dün Selçukspor'u konuk eden yeşil-siyahlılar, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maça hızlı başlayan Tatangalar'dı. 10'da Beykan'ın ortasına hareketlenen Mahir, kafayla topu ağlara yolladı: 1-0. 44'te bu kez konuk takım gol sevinci yaşadı ve Mücahit Can, skoru eşitledi: 1-1.

    EVDE TEK BAŞINA!
    İlk yarının son anlarında hakeme itirazlarından kırmızı kart gören Beykan, takımını 10 kişi bırakırken, taraflar soyunma odasına beraberlikle girdi. 52'de Mahir'in pasında topla bulaşan topu ağlara gönderdi: 2-1. Evinde namağlup tek takım olan Sakaryaspor, 3. sıraya yükseldi.

    GÜMÜŞHANE'DEN ZİRVEYE PENÇE
    Beyaz Grup lideri Gümüşhanespor, deplasmanından kritik bir 3 puanla ayrıldı. Rakibine karşı başlangıç düdüğünden itibaren oyun kontrolünü elinde tutan konuk takım, 36. dakikada Dilaver'in golüyle zafere uzandı. Rakibine fırsat vermeyen Gümüşhane, 29. hafta sonunda 56 puanla zirvedeki yerini korudu.

    BANDIRMASPOR-ALTAY: 1-1
    2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay, Bandırma deplasmanında bir puana razı oldu. Maça hızlı başlayan İzmir ekibi, 7. dakikada Doğan'ın golüyle öne geçmeyi başardı. Bu golden sonra ev sahibi, beraberlik için hücum ederken, 42'de Deniz ile skoru eşitledi: 1-1. Taraflar ilk yarıda buldukları gollerle karşılaşmada bir puana razı oldu. Bu sonuçla puanının 54 çıkaran Altay 2. sıradaki yerini korudu. Bandırmaspor ise 49 puanla 7. sıraya düştü.

    HATAY'DAN ŞOV
    Bordo-beyazlılar, deplasmanında coştu... İlhan Palut'un öğrencileri, farka koştu, zirvenin de yeni sahibi oldu
    2. Lig 'ta zirvenin yeni sahibi Hatayspor oldu. 'un beraberlikle yetindiği haftada dün Birlikspor'a konuk olan bordo-beyazlılar, sahadan 6-1'lik galibiyetle ayrıldı. Emrecan'ın 13. dakikadaki golüyle yenik duruma düşen konuk takım, daha sonra rakibine şans tanımadı

    MAÇIN YILDIZI HAMZA
    Sinan, Mesut, Hamza (2), Caner, ve Taha ile rakibi karşısında farkı koşan Hatay, 3 puanın sahibi oldu. Taraftar desteğini de arkasına alan bordo-beyazlılar, 29. hafta sonunda liderlik koltuğuna oturdu. Hatay, bitime sayılı haftalar kala büyük avantaj yakaladı.
    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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