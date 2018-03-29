Menemen Belediyespor iddialı hazırlanıyor

Teknik direktör Suat Kaya, kalan 6 haftada puan kaybı yaşamamaları gerektiğini belirterek, "Artık her maç bizim için final. Sivas Belediyespor iyi bir takım, hedefi olan bir camia. O nedenle dikkatli olmalıyız. Sahamızda çok başarılı sonuçlar aldık. Taraftarımızın desteği ile bir engeli daha aşmak istiyoruz" dedi.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sağ bek Semih mücadelede forma giyemeyecek.