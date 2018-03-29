Menemen Belediyespor iddialı hazırlanıyor – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    iddialı hazırlanıyor

    Menemen Belediyespor iddialı hazırlanıyor

    2. Lig 'ta takipçisi Hatayspor'un 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan , cumartesi günü konuk edeceği maçına iddialı hazırlanıyor.

    Teknik direktör , kalan 6 haftada puan kaybı yaşamamaları gerektiğini belirterek, "Artık her maç bizim için final. iyi bir takım, hedefi olan bir camia. O nedenle dikkatli olmalıyız. Sahamızda çok başarılı sonuçlar aldık. Taraftarımızın desteği ile bir engeli daha aşmak istiyoruz" dedi.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sağ bek Semih mücadelede forma giyemeyecek.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:18
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