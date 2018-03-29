Menemen Belediyespor iddialı hazırlanıyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta takipçisi Hatayspor'un 2 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Menemen Belediyespor, cumartesi günü konuk edeceği Sivas Belediyespor maçına iddialı hazırlanıyor.
Teknik direktör Suat Kaya, kalan 6 haftada puan kaybı yaşamamaları gerektiğini belirterek, "Artık her maç bizim için final. Sivas Belediyespor iyi bir takım, hedefi olan bir camia. O nedenle dikkatli olmalıyız. Sahamızda çok başarılı sonuçlar aldık. Taraftarımızın desteği ile bir engeli daha aşmak istiyoruz" dedi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sağ bek Semih mücadelede forma giyemeyecek.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:18
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 4
Yorum
Derbinin hakemi belli oldu. aaa palabıyıka maç yok cüneyti anladık ta
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Listede Türkiye'den tek takım!
Toplam 8
Yorum
Hamit uğur BJK NEDEN YOK Kİ ? Demişsın Seni Sinan Engin gibi Geveze beyaz futbolda kandırmasına bakma2-3 kere avropada Başarıla Olmaz Bu işler
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Derbinin hakemi belli oldu
Toplam 4
Yorum
hep aynı senaryo B.Gezer hakem ilk dakikalardan sarı gösterse oyuncuların çoğu maçı tamamlayamaz kırmızı görürlerdi. ama halis gs sivas m.11sarı 4 kırmızı gö
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