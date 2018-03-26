Urfa'da Hüseyin şov – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Urfa'da Hüseyin şov

    Urfa'da Hüseyin şov

    Ateş hattındaki ekibi önünde geriye düşen Ş.Urfa, ’nin puan kaybettiği haftada avantaj sağladı

    Beyaz Grup'ta Ş.Urfa, Karşıyaka'yı 2-1 yendi. Kaf-Kaf, 39'da Tayfun'un golüyle öne geçti. İlk yarı bitmeden Hüseyin eşitliği sağladı. 2. yarıda ateş hattındaki rakibi karşısında galibiyet için bastıran Güneydoğu ekibi, aradığı golü bitime 3 dakika kala buldu. Daha önce ve formaları da giyen yine sahne aldı ve takımına çok önemli bir zafer kazandırdı. Urfa evinde üst üste 3. kez kazanırken, Karşıyaka ise art arda 8. yenilgisini aldı.
    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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