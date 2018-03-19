Nazilli Belediyespor rahat bir nefes aldı – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    rahat bir nefes aldı

    Nazilli Belediyespor rahat bir nefes aldı

    TFF 2'nci Lig 'ta Silivrispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen , rakibi Fethiyespor'un Konya Anadolu Selçukspor'a yenilmesiyle 12 hafta sonra düşme hattından kurtuldu.

    Puanını 23 yaparak Fethiyespor'un 1 puan önünde 15'inci sıraya yükselen , 15'inci haftada girdiği ateş hattından sonunda çıkabildi. İlk kez 9'uncu haftada düşme hattına yerleşen ve toplam 15 hafta burada kalan Nazilli Belediyspor'da teknik direktör , ligin kendileri için yeniden başladığını söyledi.

    Bir daha tehlikeli bölgeye dönmeyeceklerini belirten Ahmet Yavuz, "Bundan önceki haftalarda kan kustuk. Artık böyle olmayacak. Nazilli camiasına kötü günler göstermeyeceğiz. Tüm ipler bizim elimizde. Biz maçlarımızı kazandığımız sürece gerisi bizi ilgilendirmiyor. Bu hafta evimizde Bandırmaspor'la karşılaşacağız. Şartlar ne olursa olsun kazanacağız" dedi.

    Silivrispor maçını da değerlendiren Yavuz, "Çok zorlu bir maçtan çıktık. Maalesef Silivrispor Fair-Play ruhunu geri plana atıp kazanmak için her şeyi yaptı. Ama biz altın değerinde 1 puan aldık" cümlelerini kullandı.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:12
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