Nazilli Belediyespor rahat bir nefes aldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Silivrispor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönen Nazilli Belediyespor, rakibi Fethiyespor'un Konya Anadolu Selçukspor'a yenilmesiyle 12 hafta sonra düşme hattından kurtuldu.
Puanını 23 yaparak Fethiyespor'un 1 puan önünde 15'inci sıraya yükselen Nazilli Belediyespor, 15'inci haftada girdiği ateş hattından sonunda çıkabildi. İlk kez 9'uncu haftada düşme hattına yerleşen ve toplam 15 hafta burada kalan Nazilli Belediyspor'da teknik direktör Ahmet Yavuz, ligin kendileri için yeniden başladığını söyledi.
Bir daha tehlikeli bölgeye dönmeyeceklerini belirten Ahmet Yavuz, "Bundan önceki haftalarda kan kustuk. Artık böyle olmayacak. Nazilli camiasına kötü günler göstermeyeceğiz. Tüm ipler bizim elimizde. Biz maçlarımızı kazandığımız sürece gerisi bizi ilgilendirmiyor. Bu hafta evimizde Bandırmaspor'la karşılaşacağız. Şartlar ne olursa olsun kazanacağız" dedi.
Silivrispor maçını da değerlendiren Yavuz, "Çok zorlu bir maçtan çıktık. Maalesef Silivrispor Fair-Play ruhunu geri plana atıp kazanmak için her şeyi yaptı. Ama biz altın değerinde 1 puan aldık" cümlelerini kullandı.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:12
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Şaş’tan Kocaman’a taş
Toplam 8
Yorum
Recep Duymaç Hakem tarafsız olsaydı ne ise onu verseydi kimse itiraz edemezdi ama 3 net penaltıyı göremiyen bir hakem nasıl oluyorda FB tutmuş oluyor
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
aziz istifa git artık şu klüpten aziz yıldırım yıldık artık..
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"Şu maçı bile alamadınız"
Toplam 19
Yorum
FB BİR FENERLİ OLARAK HAKEM ALANEN BİZİ SAVUNMUŞTUR İNANAMIYORUM HAKEMİ ELEŞTİRMELERİNE ŞENOL HOCAYI DİNLEYİN NASIL ÖZ ELEŞTİRİ YAPIYO UTANMAZ
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