Karşıyaka umut peşinde
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla üst üste 5 yenilgi alarak 38 yıl sonra 3. Lig'e düşmenin eşiğine gelen Karşıyaka, yarın Zonguldak Kömürspor deplasmanında umut arayacak.
Karaelmas Kemal Köksal Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Cezalı oyuncunun kalmadığı yeşil-kırmızılılarda Abdülhamit de iyileşti.
Sezon başında borçları nedeniyle 6 puanı silinen yeşil-kırmızılı ekip, ligde sezonun son 9 haftasına 15 puanla, kurtuluş hattının 7 puan gerisinde girdi. Zonguldak temsilcisinin ise 28 puanı bulunuyor. Teknik Direktör Cihat Arslan, son haftalarda sergiledikleri futbolu skora bir türlü yansıtamadıklarını belirterek kurtuluş umudunu koruğudunu dile getirdi.
Yönetim tesis temasında
Karşıyaka yönetimi, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'la birlikte İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarete Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan, Tenis Şube Başkanı Rıfat Tekbaş ve Ankara Temsilcisi Cüneyt Başak katıldı. Uslu'dan Örnekköy Ulusal Tenis ve Eğitim Merkezi'ndeki 2 kortun kulüp tarafından kullanılmasıyla ilgili söz alan Kaf-Kaf, masrafları üstlenerek tesisin tamımını kiralamayı da talep etti. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Metin Esen'i makamında ziyaret ederek forma ve atkı hediye eden Karşıyaka yönetimi, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve yöneticileri de kulüpte ağırladı.
- 10 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 14:47
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
ZZ61 yada başkanın söylediği doğruysa 230 bin euro borç nasıl 1.3 milyon oluyor açıklama yapılmadan bu para ödenmemeli
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Beşiktaş maçı öncesi Emre Belözoğlu şoku
Toplam 22
Yorum
siyah beyazyürek lütfen beyninizle düşünüp ağzınızla konuşun
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Trabzon'a bir darbe de Ersun Yanal'dan
Toplam 5
Yorum
zz61 başkan ersunun sözleşmesinde fesih tazminatı maddesi yok demişti demek ki yalan söylemiş o zaman bu parayı başkan cebinden ödesin YADA
Karşıyaka umut peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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