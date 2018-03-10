Karşıyaka umut peşinde – Fotomaç – 10 Mart 2018
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    10 Mart 2018, Cumartesi
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    Karşıyaka umut peşinde

    Karşıyaka umut peşinde

    2. Lig 'ta altyapı ağırlıklı kalan kadrosuyla üst üste 5 yenilgi alarak 38 yıl sonra 3. Lig'e düşmenin eşiğine gelen Karşıyaka, yarın Kömürspor deplasmanında umut arayacak.

    Karaelmas Kemal Köksal Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Cezalı oyuncunun kalmadığı yeşil-kırmızılılarda Abdülhamit de iyileşti.

    Sezon başında borçları nedeniyle 6 puanı silinen yeşil-kırmızılı ekip, ligde sezonun son 9 haftasına 15 puanla, kurtuluş hattının 7 puan gerisinde girdi. temsilcisinin ise 28 puanı bulunuyor. Teknik Direktör Cihat Arslan, son haftalarda sergiledikleri futbolu skora bir türlü yansıtamadıklarını belirterek kurtuluş umudunu koruğudunu dile getirdi.

    Yönetim tesis temasında
    Karşıyaka yönetimi, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'la birlikte İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'yu makamında ziyaret etti. Ziyarete Başkan Turgay Büyükkarcı, Başkan Vekili Gökhan Şensan, Tenis Şube Başkanı Rıfat Tekbaş ve Ankara Temsilcisi Cüneyt Başak katıldı. Uslu'dan Örnekköy Ulusal Tenis ve 'ndeki 2 kortun kulüp tarafından kullanılmasıyla ilgili söz alan Kaf-Kaf, masrafları üstlenerek tesisin tamımını kiralamayı da talep etti. Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü Metin Esen'i makamında ziyaret ederek forma ve atkı hediye eden Karşıyaka yönetimi, Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ve yöneticileri de kulüpte ağırladı.

    1. 10 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:47
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