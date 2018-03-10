Altay'dan kadın taraftarlarına '1 liralık' jest

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Fethiyespor'la 1-1 berabere kalmasına rağmen averajla liderlik koltuğunu koruyan 49 puanlı Altay, yarın evinde 36 puanı bulunan SBS İnşaat Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. İzmir Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak randevuda İlker Yasin Avcı düdük çalacak. Kadınların 1 TL'ye izleyebileceği müsabakanın biletleri 5 TL'den satılacak. İzmir ekibini kapalı tribünde taraftarıyla birlikte yaklaşık 3 bin futbol okulu öğrencisi destekleyecek.

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı stoper İbrahim Öztürk forma giyemeyecek. İbrahim'in yerine savunmada Hayrullah görev alacak. Sakatlıktan çıkan Hüsamettin idman eksiği nedeniyle riske edilmeyecek. Altay ligin ilk yarısında deplasmanda 5-3 mağlup olduğu rakibinden rövanşı alarak zirvedeki yerini korumayı ve iç sahada üst üste 5. galibiyetini almayı hedefliyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir, "Taraftarımızın önünde kazanarak hep birlikte bir galibiyet daha kutlamak istiyoruz" dedi