Nazilli Belediyespor kazanmak zorunda – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    kazanmak zorunda

    Nazilli Belediyespor kazanmak zorunda

    2'nci Lig 'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan , pazar günü sahasında güçlü rakiplerinden Sakaryaspor'u yenmek istiyor. Zorlu bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini belirten teknik direktör , "Sakaryaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Artık galibiyet almamız şart. Şanssızlıklarımız sonucunda kaybettiğimiz puanları artık telafi etmemiz gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynarsak rakip farketmeden galip geliriz. Bu hafta taraftarımıza da büyük iş düşecek. Galip gelirsek ligdeki tüm dengeler değişir" dedi.

    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:37
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