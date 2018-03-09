Nazilli Belediyespor kazanmak zorunda
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattından bir türlü kurtulamayan Nazilli Belediyespor, pazar günü sahasında güçlü rakiplerinden Sakaryaspor'u yenmek istiyor. Zorlu bir 90 dakikanın kendilerini beklediğini belirten teknik direktör Ahmet Yavuz, "Sakaryaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Artık galibiyet almamız şart. Şanssızlıklarımız sonucunda kaybettiğimiz puanları artık telafi etmemiz gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynarsak rakip farketmeden galip geliriz. Bu hafta taraftarımıza da büyük iş düşecek. Galip gelirsek ligdeki tüm dengeler değişir" dedi.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:37
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Buffon örneği
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Yorum
Türk fotbolu Volkan, Emre,Caner ve Arda'dan temizlenirse düzlüğe çıkar.
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Başkan Gevrek'ten bilet fiyatı açıklaması
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Yorum
Yazıklar olsun. Eğer düzgün bir yönetim olsa bu kararı sezon başında alır ve tüm 4 büyüklere uygular. Bu tamamen yönetim acizliği ve fırsatçılık.
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4 oyuncu sarı kart ceza sınırında
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fanatik gene hakem oyunları olacak
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