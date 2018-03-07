Bucaspor'da Sümbül farkı – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    'da Sümbül farkı

    Bucaspor'da Sümbül farkı

    TFF 2. Lig 'ta üst üste ve İnegölspor galibiyetleriyle alt sıralardan uzaklaşan 'da Aytekin Sümbül, fark yaratan isim oldu.

    Bu sezon 3 teknik adamla çalışan sarı-lacivertliler Aytekin Sümbül yönetiminde 19 puan toplayıp düşme korkusunu üzerinden attı. Sezona Ahmet Yıldırım'la başlayan Fırtına, genç teknik adamın dümende olduğu ilk 6 haftada sadece 5 puan alabildi. Ardından Menmet Bulut 8. haftadaki İnegölspor maçıyla göreve başladı. Bulut, 'la 8 maçta sahaya çıkarken yine Yıldırım gibi yalnızca 5 puan toplayabildi.

    Yıllarca Bucaspor altyapısından görev alan Aytekin Sümbül ise meslektaşlarını geride bıraktı. Yıldırım'ın gidişiyle 7. haftada 1-0 kazanılan karşılaşmasında takıma komuta eden Sümbül, ardından 16. haftada bir kez daha göreve getirildi. Sümbül liderliğindeki Bucaspor 11 maçta 19 puan kazandı. Sistemli bir çalışma yürüttüğünü ve futbolcularını çok iyi tanıdğını belirten genç çalıştırıcı, "Ben ekibimle her maça özel olarak hazırlanıyorum ve futbolcularımı da buna göre motive ediyorum. Başarımızın sırrı sistemli çalışmak. Ancak henüz işimiz bitmedi. Takımı daha da yukarılara çıkaracağız" dedi.

    MAAŞ ALAMIYORLAR
    Bucaspor'da başarılı günler geçiren Aytekin Sümbül ve yardımcılarının 5 aydır maaş alamadıkları öğrenildi. Futbolcuların primlerini de yatıramayan yönetimin kaynak arayışlarına başladığı bildirildi. Teknik ekip ve oyuncuların oldukça zor durumda olduğu ifade edilirken, takımın alacaklarının yatırılmaması halinde idmana çıkmayacağı ifade edildi.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:55
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