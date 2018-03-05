Nazilli Belediyespor kan kaybediyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    kan kaybediyor

    Nazilli Belediyespor kan kaybediyor

    TFF 2'nci Lig 'ta SBS İnşaat Kırklarelispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen , düşme hattından bir türlü kurtulamazken, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı da iyi bir şekilde değerlendiremedi.

    Bu sezon deplasmanlarda henüz galibiyetle tanışamayan siyah-beyazlılar bu hafta Fethiyespor, Ottocool Karagümrük ve Kahramanmaraşspor'un yaşadığı kayıplara rağmen kazanamadı ve düşme hattında kaldı. Girdiği pozisyonları değerlendiremediklerini belirten teknik direktör , "Deplasmanda alınan puan ya da puanlar olumsuz olarak değerlendirilmemeli. Artık kazanmaya başlamalıyız. Takımımızın düşme hattından çıkacağına inanıyorum" dedi.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:10
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