Nazilli Belediyespor kan kaybediyor

Bu sezon deplasmanlarda henüz galibiyetle tanışamayan siyah-beyazlılar bu hafta Fethiyespor, Ottocool Karagümrük ve Kahramanmaraşspor'un yaşadığı kayıplara rağmen kazanamadı ve düşme hattında kaldı. Girdiği pozisyonları değerlendiremediklerini belirten teknik direktör Ahmet Yavuz, "Deplasmanda alınan puan ya da puanlar olumsuz olarak değerlendirilmemeli. Artık kazanmaya başlamalıyız. Takımımızın düşme hattından çıkacağına inanıyorum" dedi.



