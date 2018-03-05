Nazilli Belediyespor kan kaybediyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta SBS İnşaat Kırklarelispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle dönen Nazilli Belediyespor, düşme hattından bir türlü kurtulamazken, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı da iyi bir şekilde değerlendiremedi.
Bu sezon deplasmanlarda henüz galibiyetle tanışamayan siyah-beyazlılar bu hafta Fethiyespor, Ottocool Karagümrük ve Kahramanmaraşspor'un yaşadığı kayıplara rağmen kazanamadı ve düşme hattında kaldı. Girdiği pozisyonları değerlendiremediklerini belirten teknik direktör Ahmet Yavuz, "Deplasmanda alınan puan ya da puanlar olumsuz olarak değerlendirilmemeli. Artık kazanmaya başlamalıyız. Takımımızın düşme hattından çıkacağına inanıyorum" dedi.
- 05 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:10
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Bu maç mest eder
Toplam 9
Yorum
pathfinder07 Bana göre Lens yerine Mustafa Pektemek oynasın. Birde defans Medel Tosic olsun.
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Caner Erkin'e büyük şok!
Toplam 1
Yorum
etmemiş sana mı inanalım yoksa canlı görüntülere mi? İyice saçmaladı artık bu kafa hala eskilerde
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Fenerbahçe, geri dönemiyor
Toplam 1
Yorum
bjk ne dönemiyor fener gep geri gidiyor))
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