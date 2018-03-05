Fethiye'den Altay'a çalma – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Fethiye'den Altay'a çalma

    Fethiye'den Altay'a çalma

    Fethiye Anıl’la öne geçti; Altay Muharrem’le durumu eşitledi. Düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan ev sahibi, 4 maçtır kazanan lider Altay’ın serisini bitirdi

    TFF 2. Lig takımlarından Fethiyespor, kendi sahasında konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kaldı. Düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan ev sahibi ekip, lidere karşı 47. dakikada Anıl'ın golüyle öne geçti. Bu dakikadan sonra ataklarını sıklaştıran Altay ise 72'de Muharrem'in sayısıyla durumu eşitledi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca puanlar paylaşıldı. Fethiyespor bu beraberlikle sürpriz bir sonuca imza atıp Altay'ın 4 maçlık galibiyet serisini noktaladı. İzmir ekibinin teknik direktörü İsmet Taşdemir, "Bazı takılmalar normal. Hala lideriz. Buna devam ettirip sezon sonunda doğrudan 1. lige çıkmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:30
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