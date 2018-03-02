Bodrumspor'un konuğu Hatayspor – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    'un konuğu

    Bodrumspor'un konuğu Hatayspor

    2. Lig 'ta geçen hafta Keçiörengücü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Bodrum Belediyesi , yarın şampiyonluk hesapları yapan 'u ağırlayacak. İlçe Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı müsabaka saat 14.30'da başlayacak.

    Yeşil-seyazlılarda, Keçiörengücü deplasmanında kırmızı kart gören Agah Oktay, Hatayspor sınavında forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Bodrumspor, 19 puanla 15'inci basamakta yer alırken, 52 puana sahip Hatayspor, 2'nci sırada bulunuyor.

    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:41
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