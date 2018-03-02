Bodrumspor'un konuğu Hatayspor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Keçiörengücü deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Bodrum Belediyesi Bodrumspor, yarın şampiyonluk hesapları yapan Hatayspor'u ağırlayacak. İlçe Stadı'nda Mustafa Kürşad Filiz'in düdük çalacağı müsabaka saat 14.30'da başlayacak.
Yeşil-seyazlılarda, Keçiörengücü deplasmanında kırmızı kart gören Agah Oktay, Hatayspor sınavında forma giyemeyecek. Bu maç öncesi Bodrumspor, 19 puanla 15'inci basamakta yer alırken, 52 puana sahip Hatayspor, 2'nci sırada bulunuyor.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:41
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
fenerli birfenerbahçeli olarak yöneticierin enazından daha ortamı sakinleştirmeleri lazım şunu iki takım oyuncuları kendilerine sorsun futbol bu mu
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Aziz Yıldırım'dan G.Saray'a jest
Toplam 1
Yorum
Vatandas Ben oraya ayak basmam demenin nazik sekli. Buna da bizde jest deniyor...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 16
Yorum
kosabora şahite gerek yok, aynı oda da bi yarım saat yalnız kalın o sizi ikna eder.
Bodrumspor'un konuğu Hatayspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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