TFF 2. Lig karmaları Riva’da karşı karşıya geldi
Milli Takım havuzunu oluşturmak için düzenlenen organizasyonda TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karma takımlar karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu da takip etti.
Milli Takım havuzu oluşturmak için, TFF 2. Lig'de mücadele eden ekiplerin 23 yaş altı futbolcularının oluşturduğu takımlar Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst, Mircea Lucescu'nun yardımcısı Tayfur Havutçu ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli antrenörler takip etti. Takımlar karşılaşmaya şu 11'lerle çıktı:
Kırmızı takım: Erhan - Savaş, Gökcan Gelmen, Fatih, Özkan - Birhan, Atakan, Oğuzhan, Saruhan, Beykan - Mücahit
Beyaz takım: İsmail - Reşo, Yusuf, Uğurcan, Yasir - Serdar, Emirhan, Gökcan Kaya, Kubilay, Alim - Samet Ali
HAKEM SAKATLANDI
Karşılaşmanın ilk yarısını beyaz takım 2-0 önde kapatırken, kırmızı takım ikinci yarıda bulduğu 2 golle eşitliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarının son dakikasında yan hakem Ali Uğurtan Demirtaş sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Demirtaş'ın görevini 4. hakem Buğra Taşkınsoy yürüttü.
LUCESCU NOT TUTTU
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmayı dikkatle izlerken, iki takımdaki oyuncularla ilgili olarak da sürekli notlar aldı. Mircea Lucescu'nun elindeki kadroda işaretlediği isimler de dikkatlerden kaçmadı. Kırmızı takımdan Savaş Polat, Fatih Kurucuk, Atakan Çankaya, Oğuzhan Kayar, Beykan Şimşek ve Mücahit Akçay'ın isimlerini işaretleyen Lucescu, Beyaz takımdan da Yusuf Arslan, Serdar Aydın ve Emirhan Aydoğan'ın isimlerini işaretledi. TFF 2. Lig karmalarının ardından yarın Riva'da TFF 1. Lig takımlarının 23 yaş altı oyuncularından oluşan takımların da karşılaşması olacak.
Kırmızı takım: Erhan - Savaş, Gökcan Gelmen, Fatih, Özkan - Birhan, Atakan, Oğuzhan, Saruhan, Beykan - Mücahit
Beyaz takım: İsmail - Reşo, Yusuf, Uğurcan, Yasir - Serdar, Emirhan, Gökcan Kaya, Kubilay, Alim - Samet Ali
HAKEM SAKATLANDI
Karşılaşmanın ilk yarısını beyaz takım 2-0 önde kapatırken, kırmızı takım ikinci yarıda bulduğu 2 golle eşitliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarının son dakikasında yan hakem Ali Uğurtan Demirtaş sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Demirtaş'ın görevini 4. hakem Buğra Taşkınsoy yürüttü.
LUCESCU NOT TUTTU
A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmayı dikkatle izlerken, iki takımdaki oyuncularla ilgili olarak da sürekli notlar aldı. Mircea Lucescu'nun elindeki kadroda işaretlediği isimler de dikkatlerden kaçmadı. Kırmızı takımdan Savaş Polat, Fatih Kurucuk, Atakan Çankaya, Oğuzhan Kayar, Beykan Şimşek ve Mücahit Akçay'ın isimlerini işaretleyen Lucescu, Beyaz takımdan da Yusuf Arslan, Serdar Aydın ve Emirhan Aydoğan'ın isimlerini işaretledi. TFF 2. Lig karmalarının ardından yarın Riva'da TFF 1. Lig takımlarının 23 yaş altı oyuncularından oluşan takımların da karşılaşması olacak.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:47
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