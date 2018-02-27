TFF 2. Lig karmaları Riva’da karşı karşıya geldi – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    2. Lig karmaları Riva’da karşı karşıya geldi

    TFF 2. Lig karmaları Riva’da karşı karşıya geldi

    havuzunu oluşturmak için düzenlenen organizasyonda 2. Lig kulüplerinin 23 yaş altı futbolcularından oluşan karma takımlar karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü da takip etti.

    havuzu oluşturmak için, 2. Lig'de mücadele eden ekiplerin 23 yaş altı futbolcularının oluşturduğu takımlar Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Mücadeleyi A Milli Takım Teknik Direktörü , TFF Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst, Mircea Lucescu'nun yardımcısı ve 'nda görevli antrenörler takip etti. Takımlar karşılaşmaya şu 11'lerle çıktı:

    Kırmızı takım: Erhan - Savaş, Gökcan Gelmen, Fatih, Özkan - Birhan, Atakan, Oğuzhan, Saruhan, Beykan - Mücahit
    Beyaz takım: İsmail - Reşo, Yusuf, Uğurcan, Yasir - Serdar, Emirhan, Gökcan Kaya, Kubilay, Alim - Samet Ali

    HAKEM SAKATLANDI
    Karşılaşmanın ilk yarısını beyaz takım 2-0 önde kapatırken, kırmızı takım ikinci yarıda bulduğu 2 golle eşitliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İlk yarının son dakikasında yan hakem Ali Uğurtan Demirtaş sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Demirtaş'ın görevini 4. hakem Buğra Taşkınsoy yürüttü.

    LUCESCU NOT TUTTU
    A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmayı dikkatle izlerken, iki takımdaki oyuncularla ilgili olarak da sürekli notlar aldı. Mircea Lucescu'nun elindeki kadroda işaretlediği isimler de dikkatlerden kaçmadı. Kırmızı takımdan Savaş Polat, Fatih Kurucuk, Atakan Çankaya, Oğuzhan Kayar, Beykan Şimşek ve Mücahit Akçay'ın isimlerini işaretleyen Lucescu, Beyaz takımdan da Yusuf Arslan, ve Emirhan Aydoğan'ın isimlerini işaretledi. TFF 2. Lig karmalarının ardından yarın Riva'da TFF 1. Lig takımlarının 23 yaş altı oyuncularından oluşan takımların da karşılaşması olacak.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:47
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