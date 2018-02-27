Türkiye-İrlanda maçının biletleri satışa çıktı
A Milli Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart Cuma günü Antalya'da yapacağı özel maçın biletleri satışa çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için internet üzerinden satışa sunuldu.
Müsabakanın bilet fiyatlarının 10 ile 30 lira arasında değiştiği bildirildi.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:09
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 26
Yorum
yavuz vay hoca vay senin yalanın batsın kendini kandır bakalım sezon sonu dördüncü dahi zor oluruz.
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Arda Turan kahroldu!
Toplam 1
Yorum
bosch adam Arda oynasaydı G.Birliği 3 puanı alırdı. Dua etsin kendisi oynamadı.
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 26
Yorum
muhittin Beşiktaş Rizesporla oynasaydı Rize böyle ezilmezdi....
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