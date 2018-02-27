Türkiye-İrlanda maçının biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    Türkiye-İrlanda maçının biletleri satışa çıktı

    Türkiye-İrlanda maçının biletleri satışa çıktı

    A Milli Futbol Takımı'nın, İrlanda Cumhuriyeti ile 23 Mart Cuma günü 'da yapacağı özel maçın biletleri satışa çıktı.

    yapılan açıklamaya göre, Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için internet üzerinden satışa sunuldu.

    Müsabakanın bilet fiyatlarının 10 ile 30 lira arasında değiştiği bildirildi.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:09
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