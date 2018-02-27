Türkiye-İrlanda maçının biletleri satışa çıktı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmanın biletlerinin Milli Takım Taraftar Kulübü kırmızı üyeleri için internet üzerinden satışa sunuldu.

Müsabakanın bilet fiyatlarının 10 ile 30 lira arasında değiştiği bildirildi.