Bucaspor ilk peşinde
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta son sıradaki Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 6-1 yenerek kümede kalma umutlarını artıran Bucaspor, evinde karşılaşacağı İnegölspor'u yenerek bu sezon ilk kez seri yakalamak istiyor.
3 puanla kapattığı haftaların ertesinde puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aytekin Sümbül, Mersin galibiyetinin anlam kazanabilmesi için İnegölspor'u yenmelerinin şart olduğunu söyledi. Rakiplerinin Play-Off hattında yer aldığına vurgu yapan Sümbül, "Artık bir hafta kazanıp diğer hafta kayıp yaşamak istemiyoruz. Bir an önce düşme potasıyla bağlarımızı koparmalıyız. İnegölspor maçı kolay olmayacak ancak ben takımıma güveniyorum" diye konuştu.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:41
-
Fernandao çıldırmış
Toplam 4
Yorum
Davut Söyler Kadıköy'de de 1 penaltı ve 1 gol verilmedi. Son maçta ofsayt golünü vere hakemsiler, ilk maçta ofsayt olmayan golü vermediler.
-
Bu ezikliğin hesabını ver!
Toplam 25
Yorum
KENARDAN AYKUT HİÇ BİR ŞEY YAPMADAN RUH GİBİ MAÇI İZLİYOR..
-
Alper Potuk tepkisi
Toplam 9
Yorum
haydar Alper magazinlerde haber olacağına sahada top oynayarak haber olsa. Volkanı varken Kamaniyi oynatması hata. Şener hala defansı öğrenemedi.
Bucaspor ilk peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.