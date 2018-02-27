Bucaspor ilk peşinde – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    ilk peşinde

    Bucaspor ilk peşinde

    TFF 2'nci Lig 'ta geçen hafta son sıradaki 'nu deplasmanda 6-1 yenerek kümede kalma umutlarını artıran , evinde karşılaşacağı İnegölspor'u yenerek bu sezon ilk kez seri yakalamak istiyor.

    3 puanla kapattığı haftaların ertesinde puan kayıpları yaşayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aytekin Sümbül, Mersin galibiyetinin anlam kazanabilmesi için İnegölspor'u yenmelerinin şart olduğunu söyledi. Rakiplerinin Play-Off hattında yer aldığına vurgu yapan Sümbül, "Artık bir hafta kazanıp diğer hafta kayıp yaşamak istemiyoruz. Bir an önce düşme potasıyla bağlarımızı koparmalıyız. İnegölspor maçı kolay olmayacak ancak ben takımıma güveniyorum" diye konuştu.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:41
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