Nazilli Belediyespor'da Görkem sevinci

Maçın 40'ıncı dakikasında oyundan çıkan ve teknik heyeti korkutan genç oyununun çekilen MR'ı sonucunda ciddi bir probleminin olmadığı bildirildi. Adalesinde sadece gerilme olan Görkem'in tedavisine başlandığı, golcünün pazar günü deplasmanda oynanacak SBS İnşaat Kırklarelispor karşılaşmasına yetişeceği kaydedildi.