Nazilli Belediyespor'da Görkem sevinci – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    'da Görkem sevinci

    Nazilli Belediyespor'da Görkem sevinci

    TFF 2'nci Lig 'ta geçen hafta oynanan Fethiyespor maçında sağ arka adalesinden sakatlanan 'un golcüsü Görkem'den iyi haberler geldi.

    Maçın 40'ıncı dakikasında oyundan çıkan ve teknik heyeti korkutan genç oyununun çekilen MR'ı sonucunda ciddi bir probleminin olmadığı bildirildi. Adalesinde sadece gerilme olan Görkem'in tedavisine başlandığı, golcünün pazar günü deplasmanda oynanacak SBS İnşaat Kırklarelispor karşılaşmasına yetişeceği kaydedildi.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:12
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