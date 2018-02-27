Nazilli Belediyespor'da Görkem sevinci
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta oynanan Fethiyespor maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Nazilli Belediyespor'un golcüsü Görkem'den iyi haberler geldi.
Maçın 40'ıncı dakikasında oyundan çıkan ve teknik heyeti korkutan genç oyununun çekilen MR'ı sonucunda ciddi bir probleminin olmadığı bildirildi. Adalesinde sadece gerilme olan Görkem'in tedavisine başlandığı, golcünün pazar günü deplasmanda oynanacak SBS İnşaat Kırklarelispor karşılaşmasına yetişeceği kaydedildi.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 12:12
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 26
Yorum
yavuz vay hoca vay senin yalanın batsın kendini kandır bakalım sezon sonu dördüncü dahi zor oluruz.
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Arda Turan kahroldu!
Toplam 1
Yorum
bosch adam Arda oynasaydı G.Birliği 3 puanı alırdı. Dua etsin kendisi oynamadı.
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Üç maçta zirve bizim
Toplam 26
Yorum
muhittin Beşiktaş Rizesporla oynasaydı Rize böyle ezilmezdi....
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