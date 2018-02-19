Menemen Belediyespor'un ayak sesleri

İyi futbolla çok kritik bir galibiyet elde ettiklerini belirten Kaya, "Futbolcularımı kutluyorum. Onlara olan güvenimi boşa çıkarmadılar. Sezonun en önemli maçını kazandık ve hak ettiğimiz liderliği 3 hafta sonra geri aldık" diye konuştu.



Sorumluluklarının her geçen hafta arttığını kaydeden Suat Kaya, "Elbet ilk sıraya adımızı yeniden yazdırmak hepimize moral verdi ancak henüz işimizin bitmediğinin farkındayız. Liderliği aldık, şimdi önemli olan konumumuzu korumak. Bunun için çok çaba sarf etmeliyiz. Sadece 2 puan farkla birinci sıradayız. Sezon bitiminde İzmir'e ve ilçemize şampiyonluk kupasını getirmek istiyoruz" dedi.



Taraftara da teşekkür eden Kaya, "Bizi sevenlerin inanılmaz desteğini alıyoruz. İç sahadaki başarı sırrımız taraftarımız" yorumunu yaptı. İzmir temsilcisi bu hafta Kastamonuspor 1966 deplasmanına çıkacak.