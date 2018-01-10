Bucaspor'da Zafer gönderildi
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Bucaspor'da Zafer Çevik'in sözleşmesi feshedildi.
İlk yarıda süresiz kadro dışı bırakılan ve affedilmeyen tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmelerin ardından yollar resmen ayrıldı. Bucaspor'da kaleci Mert, Murat, Şenol, Ahmet ve Emin'in ardından Zafer, takımdan ayrılan 6'ncı futbolcu oldu.
Bucaspor'a 2009-2010 sezonunda Denizlispor'dan transfer edilen Zafer, sarı-lacivertlilerle TFF 1'nci Lig şampiyonluğu yaşadı. Ertesi sezon Süper Lig'de de sarı-lacivertli formayı terleten 34 yaşındaki oyuncu, 2015-2016 sezonunda hem Adana Demirspor hem de Kayseri Erciyesspor formalarını giydikten sonra yeniden Bucaspor'a döndü.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:51
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Sosa'nın tapusu alınıyor
Toplam 10
Yorum
DELİRDİNİZ Mİ? Yahu adam sahada bas bas bağırıyor ben oynamam diye. Siz tapusunu alıyosunuz.Hem para yok diyosunuz hem de!..Yazık ki ne yazık.Batıyoruz..:(
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Menajeri açıkladı! Giroud Beşiktaş'a...
Toplam 3
Yorum
a.rahim kalksın gitsin bnce çoktan emekli olmuş bjk yi hak etmiyor
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Deniz Yılmaz gitmek istemiyor
Toplam 1
Yorum
arda1606 böyle para göz futbolcuların parasını verip oynatmayacaksın futbol hayatları bitsin....
Bucaspor'da Zafer gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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