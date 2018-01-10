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    10 Ocak 2018, Çarşamba
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    Nazilli'de Eker aday olmayacak

    Nazilli'de Eker aday olmayacak

    TFF 2. Lig ekiplerinden 'da 12-19 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek genel kurulda mevcut Başkan Erdoğan Eker adaylığını koymayacağını açıkladı.

    Sağlık sorunları yüzünden görevine devam edemeyeceğini belirten Eker, "Seçimde aday olan şu anki basın sözcümüz Özgen Türker'i destekleyeceğim. Daima benim arkamda duran Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür ediyorum" dedi.

    1. 10 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 12:28
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