Nazilli'de Eker aday olmayacak

Sağlık sorunları yüzünden görevine devam edemeyeceğini belirten Eker, "Seçimde aday olan şu anki basın sözcümüz Özgen Türker'i destekleyeceğim. Daima benim arkamda duran Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür ediyorum" dedi.