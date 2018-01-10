Nazilli'de Eker aday olmayacak
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da 12-19 Ocak 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek genel kurulda mevcut Başkan Erdoğan Eker adaylığını koymayacağını açıkladı.
Sağlık sorunları yüzünden görevine devam edemeyeceğini belirten Eker, "Seçimde aday olan şu anki basın sözcümüz Özgen Türker'i destekleyeceğim. Daima benim arkamda duran Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'a teşekkür ediyorum" dedi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 12:28
-
Fener'e kalite geldi
Toplam 3
Yorum
umut diğer klüpler ciddi takviyeler yapıyor bizde ise her yıl oldugu gibi aziz yıldırım salvoları. Yok ffp, yok takım iyi vs vs.
-
Joker Hubocan
Toplam 1
Yorum
paşa Hubocan tam bir stoper sol bekte ersun hoca oynattı ve orası onun yeri değil bunu gördük bence stoperin değişmezi olmalı
-
Menajeri açıkladı! Giroud Beşiktaş'a...
Toplam 2
Yorum
Dnz Insallah bir yerde karsilasiriz da gosteririz ona emekliligi. Beşiktaş çin kulübü mü cin kulübümü görür.
Nazilli'de Eker aday olmayacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.