;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Ocak 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    sonuçları önemsemedi

    Fethiyespor sonuçları önemsemedi

    TFF 2. Lig 'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren , burada oynadığı iki hazırlık maçını da kazanamadı.

    'a 2-1 yenilip Gazişehir Gaziantep'le 2-2 berabere kalan lacivert-beyazlıların teknik direktörü , alınan skordan çok oynanan futbolu önemsediklerini söyledi.

    Yoğun tempoyla hazırlandıklarını belirten Eriş, "Özel maçlara sonuç odaklı bakmıyorum. Önemli olan en güçlü şekilde ikinci devreye girmek" dedi.
    Transfer çalışmalarını da sürdüren Muğla ekibinin bu hafta prensipte anlaştığı isimlere imzaları attırması bekleniyor.

    1. 09 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:25
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fethiyespor sonuçları önemsemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN