Fethiyespor sonuçları önemsemedi
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Fethiyespor, burada oynadığı iki hazırlık maçını da kazanamadı.
Menemen Belediyespor'a 2-1 yenilip Gazişehir Gaziantep'le 2-2 berabere kalan lacivert-beyazlıların teknik direktörü Levent Eriş, alınan skordan çok oynanan futbolu önemsediklerini söyledi.
Yoğun tempoyla hazırlandıklarını belirten Eriş, "Özel maçlara sonuç odaklı bakmıyorum. Önemli olan en güçlü şekilde ikinci devreye girmek" dedi.
Transfer çalışmalarını da sürdüren Muğla ekibinin bu hafta prensipte anlaştığı isimlere imzaları attırması bekleniyor.
- 09 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 12:25
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Özbek seçim startını veriyor
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Yorum
İLHAM AZERİ ASLA ! BİR DAHA BU KULÜBÜN KAPISINDAN İÇERİ GİREMEZ !
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. gerek yok demeye başladı.Şampiyonluktan kopmayız ama son 2-3 hafta kala şampiyon olamayacağımız belirlenir.Bi sezonda böylece hüsranla geçer
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Yiğithan Rotterdam’da
Toplam 5
Yorum
FB li Murat A. İşe yaramaz yabancıları elden çıkartamıyorsun,böylece yabancı alamıyorsun anladıkta eldeki yerli gençleri niye göderiyorsun.Aykut hoca yine
Fethiyespor sonuçları önemsemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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