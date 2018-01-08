Menemen'de yeniler coştu

Devre arası kampında 3 hazırlık maçı yapan sarı-lacivertliler, Pendikspor'u 3-1, Fethiyespor ve Denizlispor'u da 2-1 yenerek ikinci yarı öncesi taraftarına umut verdi. İzmir ekibinin kadrosuna kattığı golcüler Yıldıray Koçal, Ömer Yıldız ve Murat Yılmaz da attıkları gollerle hazır olduklarını gösterdi.

Niğde Belediyespor'dan gelen Ömer Yıldız, Fethiyespor ve Denizlispor maçlarını boş geçmezken, Murat Fethiyespor'a, Yıldıray da Denizlispor'a gol attı.