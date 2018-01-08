Menemen'de yeniler coştu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını lider bitiren Menemen Belediyespor'un yeni transferleri Antalya kampında iyi bir performans gösterdi.
Devre arası kampında 3 hazırlık maçı yapan sarı-lacivertliler, Pendikspor'u 3-1, Fethiyespor ve Denizlispor'u da 2-1 yenerek ikinci yarı öncesi taraftarına umut verdi. İzmir ekibinin kadrosuna kattığı golcüler Yıldıray Koçal, Ömer Yıldız ve Murat Yılmaz da attıkları gollerle hazır olduklarını gösterdi.
Niğde Belediyespor'dan gelen Ömer Yıldız, Fethiyespor ve Denizlispor maçlarını boş geçmezken, Murat Fethiyespor'a, Yıldıray da Denizlispor'a gol attı.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:55
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İnter kapıda!
Toplam 9
Yorum
Satma Gs 15 Maiconu satarsa şampiyon filan olamaz borç kapatır. Fb aksine 2.yarı adam alır Gs lı Fb ye yetişmek için tv başında kanser olur.
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Advocaat, F.Bahçe'nin genç yıldızının peşinde!
Toplam 1
Yorum
Fırsat Gönderin adamı tecrübe kazansın ! Zati oynatmıyonuz .
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Beşiktaş golcüsünü buldu! Anlaşma tamam...
Toplam 12
Yorum
bjk Pektemek bundan iyi .Çok saçma bir transfer.Transfer olmasın bundan iyi bu ne ya?
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