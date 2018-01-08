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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Menemen'de yeniler coştu

    Menemen'de yeniler coştu

    TFF 2'nci Lig 'ta sezonun ilk yarısını lider bitiren 'un yeni transferleri Antalya kampında iyi bir performans gösterdi.

    Devre arası kampında 3 hazırlık maçı yapan sarı-lacivertliler, Pendikspor'u 3-1, Fethiyespor ve Denizlispor'u da 2-1 yenerek ikinci yarı öncesi taraftarına umut verdi. İzmir ekibinin kadrosuna kattığı golcüler Yıldıray Koçal, ve da attıkları gollerle hazır olduklarını gösterdi.
    Niğde Belediyespor'dan gelen , Fethiyespor ve Denizlispor maçlarını boş geçmezken, Murat Fethiyespor'a, Yıldıray da Denizlispor'a gol attı.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:55
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