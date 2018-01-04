Karşıyaka yine kampa gidemedi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta büyük sıkıntılar yaşayan Karşıyaka, dün başlaması gereken Antalya kampına bugün de gidemedi. Yönetimden harçlık olarak istedikleri bir miktar parayı alamadıkları için Antalya kampını boykot ederek dün otobüse binmeyen futbolcular, mali sıkıntının çözülmemesine rağmen bugün kararlarından vazgeçti.
Ancak boykot kararından vazgeçilmesinin ardından Antalya'ya otobüsle gitmeyi planlayan yeşil-kırmızılılarda, istifa eden fakat 20 Ocak'taki olağanüstü kongreye kadar görevi sürdüren yönetim, 10 bin TL civarında tutan yol, yakıt ve yemek masrafını bugün tedarik edemeyince seyahat yarına kaldı. Kampın konaklama masrafını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın karşılayacağı açıklanmıştı.
- 04 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:19
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Volkan Şen bombası
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fenerli bunlara verilen 30-40 milyon euroyu kim karşılıcak. bunlar bizlerin feneriumdan 2 short almasıyla karşılancak paralar değil. yazık taraftara
Karşıyaka yine kampa gidemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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