Altay'da savunmaya ayar
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta cumartesi günü evinde Pendikspor'la karşılaşacak Altay'da ilk sınavına çıkacak teknik direktör İsmet Taşdemir, defansta zorunlu değişime gidecek.
Geçen hafta Hacettepespor deplasmanında sakatlığı nükseden ve ikinci yarıda oyuna devam edemeyen stoper İbrahim Öztürk ve sarı kart cezalısı durumuna düşen stoper Hayrullah'ın yokluğunda savunmanın ortasında Murat Türkkan ve genç Ulaş forma giyecek. Bu sezon sadece 1 kez kupada şans bulan Ulaş, ligde ilk defa görev alacak.
Teknik direktör Taşdemir'in ilk 11'de revizyona gitmeyi de planladığı ifade edildi. Son haftalarda yedek soyunan sağ bek Necdet ile kanat oyuncusu İbrahim Akın'ın 11'e dönebileceği belirtildi. Son 2 haftada Bugsaşspor ve Hacettepespor'la berabere kalarak lider Gümüşhanespor'un 4 puan gerisine düşen 29 puanlı 3'üncü sıradaki Altay, iç sahadaki namağlup unvanını korumayı hedefliyor. Pendikspor'u en son 2011-12 sezonunda evinde 1-0, deplasmanda 2-1 yenen siyah-beyazlılarda sakat Murat Uluç'un forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:43
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Beşiktaş'a gün doğdu! Talisca...
Toplam 9
Yorum
satmak üzere alabilir baskan besiktas 20-25 milyona adam alamaz ve almaz da.Ancak talisca gollere devam eder de bir iki tur daha cikarsak o zaman devlerin radarina girer
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Lucescu'nun tercihi şaşırttı! Beşiktaş maçı yerine...
Toplam 9
Yorum
KaRTaL İlkay gündoğanın Milli takımda oynayabileceğini düşünüp izlemek için gitmiştir susak...
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“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”
Toplam 4
Yorum
Gslı Ne oldu zorunamı gitti mert kardeş..Bu sene o sene..Lig sonunda görüşürüz..Bu takım inanıyorum ki şampiyon olacak..Ve biz her maça geleceğiz
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