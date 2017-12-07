Altay'da savunmaya ayar

Geçen hafta Hacettepespor deplasmanında sakatlığı nükseden ve ikinci yarıda oyuna devam edemeyen stoper İbrahim Öztürk ve sarı kart cezalısı durumuna düşen stoper Hayrullah'ın yokluğunda savunmanın ortasında Murat Türkkan ve genç Ulaş forma giyecek. Bu sezon sadece 1 kez kupada şans bulan Ulaş, ligde ilk defa görev alacak.



Teknik direktör Taşdemir'in ilk 11'de revizyona gitmeyi de planladığı ifade edildi. Son haftalarda yedek soyunan sağ bek Necdet ile kanat oyuncusu İbrahim Akın'ın 11'e dönebileceği belirtildi. Son 2 haftada Bugsaşspor ve Hacettepespor'la berabere kalarak lider Gümüşhanespor'un 4 puan gerisine düşen 29 puanlı 3'üncü sıradaki Altay, iç sahadaki namağlup unvanını korumayı hedefliyor. Pendikspor'u en son 2011-12 sezonunda evinde 1-0, deplasmanda 2-1 yenen siyah-beyazlılarda sakat Murat Uluç'un forma giymesinin zor olduğu belirtildi.