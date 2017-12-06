Bucaspor 2 milyon TL bulamazsa...
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Bucaspor'da Başkan Ahmet Doğan, cuma gününe kadar 2 milyon TL bulunamazsa 6 puanlarının silineceğini açıkladı.
Göreve geldiği 25 Mart 2017 tarihinden bu yana yabancı futbolculara olan borçların bir kısmının ödendiğini ancak halen kapatılamamış dosyalar olduğunu ifade eden Doğan, "Eski oyuncular Rickets, Jebrin, Henrique, Nsaliwa, Dahmane ve Fernandes'in geçmiş dönem borçları için yaklaşık 12 milyon TL civarında ödeme yapıldı. Pariente ve Daddy dosyaları ise taksitlendirildi. Ancak halen uzlaşı sağlayamadığımız başka yabancı futbolcular bulunmaktadır. Artık çözüm noktamız tıkanma aşamasına geldi. Eğer destek bulamazsak ve cuma gününe kadar ödeme yapamazsak 6 puanımız silinecek" ifadelerine yer verdi.
Geçmiş dönem borçlarını temizlemek için çok büyük çabalar sarf ettiklerini belirten Doğan, kesinlikle kulübe destek olunması gerektiğini söyledi. Doğan, "Bugüne kadar stadımızla tesislerimizin yenilenmesi için destekte bulunan aynı zamanda altyapımıza ve A takıma gıda ve nakit yardımı yapmış olan Buca Belediyesi'nin desteklerinin yeterli olmadığı görülmektedir. Hiçbir kamu kuruluşundan, maçlarımıza gelip sosyal medyada fotoğraf paylaşan siyasi oluşumdan, hiçbir şirketten ve işadamlarından destek görmedik. Değerli büyüklerimizden bu zorlu maratonda futbolcu beşiği olan Bucaspor'a destek çıkmalarını bekliyoruz. Bucaspor'un ayakta kalabilmesi ve Türk futboluna yeni isimler katması için her türlü işbirliğine varız. Henüz yaşamaya devam eden Bucaspor varken, kimse desteğini esirgemesin" cümlelerini kullandı.
Kaynak: DHA
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:28
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Tudor'dan Belhanda ayarı
Toplam 2
Yorum
serdar akay_tudor gitsede gs düzelmeyecek gs irin dursun v yönetimi,komisyoncu cenk ergün,tipsiz scout şefi emre utkucan v diğer dandik scoutlar ile sürünmeye MAHKUMDUR
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TERİMANİA
Toplam 4
Yorum
A.Ç. Sanki dünyada teknik direktör kökü kesik fatih terim imparator şımartmayın şu adamı ya
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Mutsuz olanlar kim?
Toplam 7
Yorum
paşa N'Doye forvet arkası daha iyi oynuyor son maçlara bakıldığında mücadele eden top tutan ve pas yapan oyunuyla iyi görüntü veriyor
Bucaspor 2 milyon TL bulamazsa... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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