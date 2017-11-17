Siyah-beyazlı ekipte Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Demirören ile Swiss Otel'de görüşerek Türkiye çapında günden güne genişleyen Altay Futbol Okulları ve kulübün projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ekmekçioğlu, son dönemde A Takımda elde ettikleri başarının yanı sıra altyapı hamleleriyle Altay'ın geçmiş dönemdeki yetiştirici kulüp kimliğine adım adım yaklaştığını dile getirdi.



Tesisleşme konusunda ön gördükleri projeler hakkında bilgilendirme yapan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Türk futboluna sağladığı katkılardan dolayı TFF Başkanı Demirören'e teşekkür etti. Son dönemde tekrar yükselişe geçen İzmir temsilcisinin yakaladığı kayda değer başarı grafiğinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Yıldırım Demirören ise Türkiye'nin en genç kulüp başkanlarından biri olan Ekmekçioğlu ve yönetimine başarılar dileyerek Türkiye Futbol Federasyonu olarak Altay'a ellerinden gelen her konuda destek sözü verdi.