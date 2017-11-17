TFF Başkanı Demirören'den Altay'a övgü
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte geldiği İzmir'de 2'nci Lig'de zirve mücadelesi veren Altay'ı tebrik etti.
Siyah-beyazlı ekipte Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Demirören ile Swiss Otel'de görüşerek Türkiye çapında günden güne genişleyen Altay Futbol Okulları ve kulübün projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ekmekçioğlu, son dönemde A Takımda elde ettikleri başarının yanı sıra altyapı hamleleriyle Altay'ın geçmiş dönemdeki yetiştirici kulüp kimliğine adım adım yaklaştığını dile getirdi.
Tesisleşme konusunda ön gördükleri projeler hakkında bilgilendirme yapan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Türk futboluna sağladığı katkılardan dolayı TFF Başkanı Demirören'e teşekkür etti. Son dönemde tekrar yükselişe geçen İzmir temsilcisinin yakaladığı kayda değer başarı grafiğinin memnuniyet verici olduğunu kaydeden Yıldırım Demirören ise Türkiye'nin en genç kulüp başkanlarından biri olan Ekmekçioğlu ve yönetimine başarılar dileyerek Türkiye Futbol Federasyonu olarak Altay'a ellerinden gelen her konuda destek sözü verdi.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:19
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Akbaba'ya hücum
Toplam 2
Yorum
KADIKÖY BOGASI AKBABA, KARABABA, KARTAL BAYKUŞ HEPSİ HİKAYE SUNİ ŞAMPİYONU BELİRLEMİŞLER BU SAATTEN SONRA Bİ HALT OLMAZ BOŞUNA TRNSFER YAPIPTA MASRAF YAPMA
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Solu ateşleyecek
Toplam 7
Yorum
pomak hiç seyretmediğin belli boş konuşma çok iyi bir oyuncu..
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Yasin'in nargile keyfi!
Toplam 18
Yorum
BJK HALA YABANCIYI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞIN.BİDE O DÜŞERSE BU FUTBOLCULAR DAHA AZ ÇALIŞIP DAHA ÇOK PARA KAZANIP DAHA ÇOK GECE EĞLENCELERİNE TAKILABİLEC
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