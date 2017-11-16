Şanlıurfaspor'a müfettiş incelemesi
İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor Kulübü'nün üye ve hesaplarını incelemeye aldı.
Geçtiğimiz sezon yaşanan başarısızlık nedeniyle 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen ve kendisine yönelik şike iddialarıyla gündeme gelen Şanlıurfaspor Kulübü, İçişleri Bakanlığı tarafından denetim altına alındı. Kulüp binasında incelemelerini sürdüren müfettişler, kulübün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan ilişkisini, bonservis, transfer, delege kayıtları, para girdi çıktıları ve faturalarının incelenmeye alındığı belirtildi. Kapsamlı bir denetim gerçekleştiren müfettişlerin, Aralık ayının sonuna kadar Şanlıurfaspor Kulübü'nde incelemelerini sürdürecekleri belirtildi.
- 16 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 13:21
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5 yıl sonra bir ilk
Toplam 1
Yorum
Aslan OZAN TUFAN SAGBEK ALLAH AKIL FIKIR VERSIN KOVUN SU BUNAGI VE ONU GETIRENLERI YETER TÜRK FUTBOLUNUN ICINE YAPTINIZ !
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Newcastle United Cenk için geliyor
Toplam 3
Yorum
bjk advers GEL , AL ve GİT !
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Kwadwo Asamoah’a kanca!
Toplam 8
Yorum
hadi Hadi bakalım, kendi oyuncunuzu bulacak yetenek olmayınca Galatasarayın ilgilendiklerine sarmak normal. Oyucu bulmak için beceri lazım.
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