 Şanlıurfaspor'a müfettiş incelemesi – Fotomaç – 16 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    'a müfettiş incelemesi

    <a href="/index/sanliurfaspor?id=2abc50b7-d2d1-4cf8-b339-69d163d9344a" class="" rel="tag">Şanlıurfaspor</a>'a müfettiş incelemesi

    İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen müfettişler, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Kulübü'nün üye ve hesaplarını incelemeye aldı.

    Geçtiğimiz sezon yaşanan başarısızlık nedeniyle 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen ve kendisine yönelik şike iddialarıyla gündeme gelen Kulübü, İçişleri Bakanlığı tarafından denetim altına alındı. Kulüp binasında incelemelerini sürdüren müfettişler, kulübün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile olan ilişkisini, bonservis, transfer, delege kayıtları, para girdi çıktıları ve faturalarının incelenmeye alındığı belirtildi. Kapsamlı bir denetim gerçekleştiren müfettişlerin, Aralık ayının sonuna kadar Kulübü'nde incelemelerini sürdürecekleri belirtildi.

    1. 16 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 13:21
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'a müfettiş incelemesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.