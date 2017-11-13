 Nazilli hayata döndü – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Nazilli hayata döndü

    Nazilli hayata döndü

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme potasını yakından ilgilendiren maçta 'yı 90+2'nci dakikada Burhan'ın attığı golle 1-0 yenen ve tehlikeli bölgenin dışına çıkan kabustan uyandı.

    10 haftalık galibiyet hasretine evinde son veren Naz-Naz'da hafta içinde göreve gelen teknik direktör Mustafa Bahadır ilk maçında siftah yaparken, 90 dakika bitiminde İlçe Stadı'nda büyük coşku vardı. Yöneticiler ve futbolcular kritik galibiyeti harmandalı oynarak kutladı, taraftar ise takımla yeniden bütünleşti. Basın Sözcüsü Özgen Türker, artık geleceğe daha güvenle baktıklarını söyledi. Tüm takımı kutladığını belirten Türker, "Bu sevinç tablosunu çok özlemiştik. Yeni teknik direktörümüz Mustafa Bahadır'la çıkışa geçmeyi başardık. Bundan sonra seri galibiyetlere imza atmalıyız. Bizim bunu yapabilecek kalitemiz ve potansiyelimiz var. Maç bitimine kadar sahada basmadık yer bırakmayan oyuncularımızı canı gönülden kutluyorum. Elbette takımı bir an olsun yalnız bırakmayan taraftarımıza ve Nazilli halkına da çok teşekkür ediyorum" dedi.

    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:33
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