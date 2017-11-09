Cihan Büyükoral bırakıyor
Karşıyaka'da Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral bırakıyor
KARŞIYAKA'da geçen ay yapılan divan kongresinde seçim maddesi ocak ayına ertelendiği için görevine devam eden Divan Kurulu Başkanı Cihan Büyükoral, kulübün 15 Kasım'daki olağanüstü mali genel kurulunda istifa edeceğini açıkladı. Kimseye kırgınlığının olmadığını söyleyen Büyükoral, "Benim kavgacı ve icraatçı bir yapım var ama divan kurulu buna çok uygun olmadı. Divan biraz daha toparlayıcı bir kurul" dedi. 15 Kasım'da gerçekleşecek kongrede şirketleşmenin tartışılacağı ve bunun kulüp için bir milat olması gerektiğini, tüm camianın salona gelerek fikir beyan etmesini istediğini belirten Büyükoral, şu açıklamayı yaptı: "Şirketleşmeye olumsuz bakmıyorum. Modellerine bakmak lazım. Kimlerle, nasıl şirketleşeceğiz? Şirketleşmede bir Karşıyaka modelinin ortaya konması gerekiyor. Örneğin Göztepe modeli bize uymaz. Kurumsal bir şirketleşmenin uygun olacağını düşünüyorum. Karşıyaka halkının sahip çıkıp içinde olacağı, güçlü kuruluşların yer alacağı bir model olmalı. Dernek yönetiminin gücü muhafaza edilmeli."
- 09 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 15:31
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Kocaman 3 ismi yönetime açıkladı!
Toplam 28
Yorum
şaşkaloz sen isim versen nolur vermesen ne olur ne istediğinden haberin yok.ligin en iyi kadrosuydu ya sabah akşam abuk subuk takviye yaparsın ancak
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VAR bu sezon yok!
Toplam 1
Yorum
şaşırmadık gs yi şampiyon yapacaklar iyi izleyin
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Kartal yeni Atiba'yı arıyor
Toplam 7
Yorum
hattrick Rapid Wien forması giyen 22 yaşındaki orta alan oyuncusu Louis Schaub ,Atiba'nın yerine aradığı isimdir bence
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