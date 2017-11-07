Nazilli Belediyespor'da Bahadır dönemi
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 maçtır galip gelemeyen düşme potasındaki Nazilli Belediyespor'da teknik direktör krizi çözüldü.
Fatih Akyel'le yolların ayrılmasının ardından 3 haftadır çalıştırıcısını arayan siyah-beyazlılar, Mustafa Bahadır'la anlaşma sağladı. Bir dönem Bucaspor'da da teknik direktörlük yapan Bahadır'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Bahadır son 2 sezon hiçbir takımda görev almadı. Basın Sözcüsü Özgen Türker, Bahadır'la yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek, "Mustafa Bahadır kulübümüze hayırlı uğurlu olsun" dedi.
- 07 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 11:48
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Fenerbahçe’de üç kadro dışı, iki ihtar
Toplam 43
Yorum
GENÇFB FENERDE AZİZ VE AYKUT ACİLEN KADRO DIŞI BIRAKILMALIDIR.
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Gerçek Trabzon yakında
Toplam 1
Yorum
ged 61 inşallah gerçek trabzonsporu izleriz..ve inşallah bu sözler yalan rüzgarının yalanları ve kandırmacaları gibi olmaz...
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Kocaman istifadan vazgeçti
Toplam 78
Yorum
lefter artık hiçbir maça gitmem..........
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