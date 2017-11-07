Nazilli Belediyespor'da Bahadır dönemi

Fatih Akyel'le yolların ayrılmasının ardından 3 haftadır çalıştırıcısını arayan siyah-beyazlılar, Mustafa Bahadır'la anlaşma sağladı. Bir dönem Bucaspor'da da teknik direktörlük yapan Bahadır'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Bahadır son 2 sezon hiçbir takımda görev almadı. Basın Sözcüsü Özgen Türker, Bahadır'la yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek, "Mustafa Bahadır kulübümüze hayırlı uğurlu olsun" dedi.