 Nazilli Belediyespor'da Bahadır dönemi – Fotomaç – 07 Kasım 2017 ;
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    07 Kasım 2017, Salı
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    'da Bahadır dönemi

    Nazilli Belediyespor'da Bahadır dönemi

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 10 maçtır galip gelemeyen düşme potasındaki 'da teknik direktör krizi çözüldü.

    Fatih Akyel'le yolların ayrılmasının ardından 3 haftadır çalıştırıcısını arayan siyah-beyazlılar, Mustafa Bahadır'la anlaşma sağladı. Bir dönem Bucaspor'da da teknik direktörlük yapan Bahadır'la sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı bildirildi. Bahadır son 2 sezon hiçbir takımda görev almadı. Basın Sözcüsü Özgen Türker, Bahadır'la yeniden çıkışa geçeceklerini belirterek, "Mustafa Bahadır kulübümüze hayırlı uğurlu olsun" dedi.

    1. 07 Kasım 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:48
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