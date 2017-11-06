Menemen Belediyespor'da hedef zirve
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Mersin İdmanyurdu'nu 4-0 mağlup edip zirve yarışından kopmayan Menemen Belediyespor, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçına iddialı hazırlanıyor.
Evinde 6'da 6 yapıp profesyonel liglerin iç sahadaki en başarılı takımı olan Menemen Belediyespor, dış sahada ise son 3 maçını kazanamadı. Son olarak 3'üncü haftada Sancaktepe Belediyespor'u deplasmanda 2-0'la geçen sarı-lacivertliler, ardından Afjet Afyonspor'a 2-1 yenildi, Keçiörengücü ve Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Suat Kaya, şampiyonluk için deplasmanda da kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Kaya, "Sivas Belediyespor yarıştaki rakiplerimizden biri. Orada kazanıp avantaj yakalamak istiyoruz" dedi.
- 06 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:03
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Fenerbahçe'de forvetler suskun
Toplam 2
Yorum
ferhat mukemmel
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F.Bahçe'ye bir sakatlık şoku daha!
Toplam 6
Yorum
Gslı Sakatlıklar hiç hoş değil umarım bir an evvel düzelir gomisin sakatlığını düşünemiyorum sakatlığa sevinen insanlar olduk üzücü..
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Uçan tekmeye sarı kart!
Toplam 21
Yorum
HLLIGDON 17 yaş futbolcu bugünlerden yarunların SADİST BİR FUTBOLCU OLACAĞINI ve HAKEMİNDE BUNLARA İZİN VERECEĞİ ŞİMDİDİDEN YETİŞMEKTE
Menemen Belediyespor'da hedef zirve haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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