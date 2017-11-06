 Menemen Belediyespor'da hedef zirve – Fotomaç – 06 Kasım 2017 ;
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    06 Kasım 2017, Pazartesi
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    'da hedef zirve

    Menemen Belediyespor'da hedef zirve

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta evinde Mersin İdmanyurdu'nu 4-0 mağlup edip zirve yarışından kopmayan , bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Sivas Belediyespor maçına iddialı hazırlanıyor.

    Evinde 6'da 6 yapıp profesyonel liglerin iç sahadaki en başarılı takımı olan , dış sahada ise son 3 maçını kazanamadı. Son olarak 3'üncü haftada Sancaktepe Belediyespor'u deplasmanda 2-0'la geçen sarı-lacivertliler, ardından Afjet Afyonspor'a 2-1 yenildi, Keçiörengücü ve ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Suat Kaya, şampiyonluk için deplasmanda da kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Kaya, "Sivas Belediyespor yarıştaki rakiplerimizden biri. Orada kazanıp avantaj yakalamak istiyoruz" dedi.

    1. 06 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:03
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