Menemen Belediyespor'da hedef zirve

Evinde 6'da 6 yapıp profesyonel liglerin iç sahadaki en başarılı takımı olan Menemen Belediyespor, dış sahada ise son 3 maçını kazanamadı. Son olarak 3'üncü haftada Sancaktepe Belediyespor'u deplasmanda 2-0'la geçen sarı-lacivertliler, ardından Afjet Afyonspor'a 2-1 yenildi, Keçiörengücü ve Tokatspor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik direktör Suat Kaya, şampiyonluk için deplasmanda da kazanmak zorunda olduklarını söyledi. Kaya, "Sivas Belediyespor yarıştaki rakiplerimizden biri. Orada kazanıp avantaj yakalamak istiyoruz" dedi.