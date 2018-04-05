Muratpaşa Belediyespor güle oynaya – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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HEPSİ
    05 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    güle oynaya

    Muratpaşa Belediyespor güle oynaya

    , Kadınlar çeyrek final ilk maçında, ’de son 5 haftanın flaş takımı Yenimahalle’yi rahat geçti.

    , Kadınlar çeyrek final ilk maçında, 'la karşılaştı. 'de son 5 hafta maçını kazanan Yenimahalle'yi Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda ağırlayan Muratpaşa'yı Başkan da yalnız bırakmadı.

    Başkan Uysal, Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çetin, Yener Altıntaş, Özkan ve Belediye Başkan Yardımcısı
    Hasan Kaçmaz'la birlikte tribündeki yerini aldı.

    Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Paşanın Melekleri, maçtan 34 - 26 galip ayrıldı. Karşılaşmaya Muratpaşa Belediyespor'un 19 yaşındaki yıldızı Döne Gül Bozdoğan damgasını vurdu. Maçın oyuncusu seçilen Bozdoğan, maçta 7 gol kaydetti.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:27
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