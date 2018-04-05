Muratpaşa Belediyespor güle oynaya
Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında, Süper Lig’de son 5 haftanın flaş takımı Yenimahalle’yi rahat geçti.
Başkan Uysal, Kulüp Başkanı Murat Şimşek, Yönetim Kurulu üyeleri Mustafa Çetin, Yener Altıntaş, Mimar Sinan Özkan ve Belediye Başkan Yardımcısı
Hasan Kaçmaz'la birlikte tribündeki yerini aldı.
Karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun sergileyen Paşanın Melekleri, maçtan 34 - 26 galip ayrıldı. Karşılaşmaya Muratpaşa Belediyespor'un 19 yaşındaki yıldızı Döne Gül Bozdoğan damgasını vurdu. Maçın oyuncusu seçilen Bozdoğan, maçta 7 gol kaydetti.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:27
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Janssen yerine Balotelli
Toplam 8
Yorum
sdf sdf aykutmu oynatacak bunu
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Janssen yerine Balotelli
Toplam 8
Yorum
mustafa ölü topçu
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"Kupayı kaldırmak benim hakkım"
Toplam 11
Yorum
Meth bu kadr olaydan sonra hala dursun özbek seçilirse yazık olur.nerede bu rivanın parası hani sıfırlanıyodu satılınca.en borclu klup biziz hala
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