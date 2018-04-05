Göztepe'de Piyango sevinci

Kritik bir galibiyete imza atan takım, tekneyle Didim Akbük'e giderek balık yakaladı. Oldukça keyifli dakikalar geçiren hentbolcular haftanın yorgunluğunu üzerinden attı. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, serinin süreceğini belirterek, "Sporcularımızı kutluyoruz. Önümüzdeki maçları da kazanıp sezonu istediğimiz yerde bitirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.