Göztepe'de Piyango sevinci
HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Maliye Piyango'yu 31-28 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda dev bir adam atan Göztepe, galibiyet sevincini balığa çıkarak kutladı.
Kritik bir galibiyete imza atan takım, tekneyle Didim Akbük'e giderek balık yakaladı. Oldukça keyifli dakikalar geçiren hentbolcular haftanın yorgunluğunu üzerinden attı. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, serinin süreceğini belirterek, "Sporcularımızı kutluyoruz. Önümüzdeki maçları da kazanıp sezonu istediğimiz yerde bitirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:29
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 17
Yorum
Kartal NE gerek var bu işlere şu zamanda
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Ekici'ye yeni görev
Toplam 9
Yorum
aynalı tahir uyurken bırakıyormudur acaba o kalemi elinden.Görende hoca sanacak
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Göztepe maçı öncesi Orman'ın Demba Ba sözleri çok tartışılacak!
Toplam 17
Yorum
veysel galatasaray maçı öncesi gomis iyi gölcü takımımda görmek isteri derseniz çokmu tartışmamız lazım
Göztepe'de Piyango sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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