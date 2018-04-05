Göztepe'de Piyango sevinci – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'de Piyango sevinci

    Göztepe'de Piyango sevinci

    HENTBOL Erkekler Süper Ligi'nde Maliye Piyango'yu 31-28 yenerek Avrupa kupalarına katılma yolunda dev bir adam atan , galibiyet sevincini balığa çıkarak kutladı.

    Kritik bir galibiyete imza atan takım, tekneyle Didim Akbük'e giderek balık yakaladı. Oldukça keyifli dakikalar geçiren hentbolcular haftanın yorgunluğunu üzerinden attı. Şube Sorumlusu Deniz Durmaz, serinin süreceğini belirterek, "Sporcularımızı kutluyoruz. Önümüzdeki maçları da kazanıp sezonu istediğimiz yerde bitirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:29
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