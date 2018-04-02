Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak Dörtlü Final'de Beşiktaş Mogaz ile SELKA Eskişehir Hentbol, Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile Göztepe eşleşti.

Kupada yarı final maçları 14 Nisan Cumartesi günü, final maçı ise 15 Nisan Pazar günü oynanacak. Müsabakaların hangi kentte oynanacağı ise daha sonra belirlenecek.