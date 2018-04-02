Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu – Fotomaç – 02 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    eşleşmeleri belli oldu

    <a href="/index/turkiye-kupasi?id=883ec710-a64b-4c20-bbb5-e8b3bcc4bb10" class="" rel="tag">Türkiye Kupası</a> eşleşmeleri belli oldu

    Hentbolda Erkekler 'nda eşleşmeleri belli oldu.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak 'de Mogaz ile SELKA Hentbol, Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile eşleşti.

    Kupada yarı final maçları 14 Nisan Cumartesi günü, final maçı ise 15 Nisan Pazar günü oynanacak. Müsabakaların hangi kentte oynanacağı ise daha sonra belirlenecek.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    eşleşmeleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN