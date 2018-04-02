Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak Dörtlü Final'de Beşiktaş Mogaz ile SELKA Eskişehir Hentbol, Büyükşehir Belediye Ankaraspor ile Göztepe eşleşti.
Kupada yarı final maçları 14 Nisan Cumartesi günü, final maçı ise 15 Nisan Pazar günü oynanacak. Müsabakaların hangi kentte oynanacağı ise daha sonra belirlenecek.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:06
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Çok keyif aldım
Toplam 3
Yorum
öğretici alianz arenada verdiğiniz gibimi ?
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Çok keyif aldım
Toplam 3
Yorum
öğretici gs taraftarı ollarak hiç keyif almadım ya skor 1-0 olsaydı 90. dakikada ? 2 altın puan gidecekti ! doğru pas ve şut tercihi çalışılmalı !
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Yıldırım’dan bir tesis daha
Toplam 10
Yorum
ahmet tesisler güzel ama futbolda başarı gelmesi lazım. yoksa heyecan olmuyor.
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