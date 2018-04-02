Beşiktaş Mogaz, üst üste 10. kez! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Mogaz, üst üste 10. kez!

    Beşiktaş Mogaz, üst üste 10. kez!

    Hentbol Erkekler 'de 23. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Mogaz sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

    Antalyaspor'u 32-26 yenerek üst üste 10. şampiyonluğuna ulaşan siyah-beyazlılar, toplamda 14. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 'un 32 puanla ikinci sırada yer aldığı ligde, SELKA Eskişehir Hentbol ise 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

    Ligde sadece 4 maç kazanabilen Serik Belediyespor ise 10 puanla son sırada yer alıyor.

    SONUÇLAR
    Erkekler 'de 23. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

    SELKA Eskişehir Hentbol-Aziziye Belediyesi Termalspor: 27-25

    Mogaz-Antalyaspor: 32-26

    MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor: 28-30

    Nilüfer Belediyespor-Büyükşehir Belediye Ankaraspor: 30-31

    Merzifon Belediyespor-Adıyaman Belediyespor: 20-20

    PUAN DURUMU
    Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları sonunda oluşan puan durumu şöyle:

    Takım O G B M A Y P
    Beşiktaş Mogaz 21 20 0 1 691 541 40
    Büyükşehir Belediye Ankaraspor 21 16 0 5 626 590 32
    SELKA Eskişehir Hentbol 22 13 4 5 616 582 30
    Göztepe 19 12 2 5 540 498 26
    Nilüfer Belediyespor 21 9 5 7 591 556 23
    Antalyaspor 21 10 3 8 552 559 23
    Adıyaman Belediyespor 21 5 8 8 533 531 18
    Beykoz Belediyespor 21 7 3 11 565 585 17
    MYK Hentbol 21 7 1 13 562 593 15
    Merzifon Belediyespor 21 5 4 12 523 545 14
    Aziziye Belediyesi Termalspor 21 4 3 14 585 620 11
    Maliye Piyango 20 3 5 12 534 586 11
    Serik Belediyespor 20 4 2 14 483 615 10

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:31
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