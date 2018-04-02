Beşiktaş Mogaz, üst üste 10. kez!

Antalyaspor'u 32-26 yenerek üst üste 10. şampiyonluğuna ulaşan siyah-beyazlılar, toplamda 14. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Büyükşehir Belediye Ankaraspor'un 32 puanla ikinci sırada yer aldığı ligde, SELKA Eskişehir Hentbol ise 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Ligde sadece 4 maç kazanabilen Serik Belediyespor ise 10 puanla son sırada yer alıyor.



SONUÇLAR

Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

SELKA Eskişehir Hentbol-Aziziye Belediyesi Termalspor: 27-25

Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor: 32-26

MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor: 28-30

Nilüfer Belediyespor-Büyükşehir Belediye Ankaraspor: 30-31

Merzifon Belediyespor-Adıyaman Belediyespor: 20-20

PUAN DURUMU

Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları sonunda oluşan puan durumu şöyle: