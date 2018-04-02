Beşiktaş Mogaz, üst üste 10. kez!
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Beşiktaş Mogaz sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Antalyaspor'u 32-26 yenerek üst üste 10. şampiyonluğuna ulaşan siyah-beyazlılar, toplamda 14. kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Büyükşehir Belediye Ankaraspor'un 32 puanla ikinci sırada yer aldığı ligde, SELKA Eskişehir Hentbol ise 30 puanla üçüncü sırada bulunuyor.
Ligde sadece 4 maç kazanabilen Serik Belediyespor ise 10 puanla son sırada yer alıyor.
SONUÇLAR
Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
SELKA Eskişehir Hentbol-Aziziye Belediyesi Termalspor: 27-25
Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor: 32-26
MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor: 28-30
Nilüfer Belediyespor-Büyükşehir Belediye Ankaraspor: 30-31
Merzifon Belediyespor-Adıyaman Belediyespor: 20-20
PUAN DURUMU
Erkekler Süper Lig'de 23. hafta maçları sonunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Beşiktaş Mogaz
|21
|20
|0
|1
|691
|541
|40
|Büyükşehir Belediye Ankaraspor
|21
|16
|0
|5
|626
|590
|32
|SELKA Eskişehir Hentbol
|22
|13
|4
|5
|616
|582
|30
|Göztepe
|19
|12
|2
|5
|540
|498
|26
|Nilüfer Belediyespor
|21
|9
|5
|7
|591
|556
|23
|Antalyaspor
|21
|10
|3
|8
|552
|559
|23
|Adıyaman Belediyespor
|21
|5
|8
|8
|533
|531
|18
|Beykoz Belediyespor
|21
|7
|3
|11
|565
|585
|17
|MYK Hentbol
|21
|7
|1
|13
|562
|593
|15
|Merzifon Belediyespor
|21
|5
|4
|12
|523
|545
|14
|Aziziye Belediyesi Termalspor
|21
|4
|3
|14
|585
|620
|11
|Maliye Piyango
|20
|3
|5
|12
|534
|586
|11
|Serik Belediyespor
|20
|4
|2
|14
|483
|615
|10
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:31
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Toplam 5
Yorum
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Toplam 5
Yorum
beterali bedavamı oynuyor gönderin daha profosyonel oyuncu alın yıllardır @ nın üzerine çıkamadı tembel teneke ozi
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