Hentbol Kadınlar Süper Lig'de görünüm – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    Lig'de görünüm

    Hentbol Kadınlar Süper Lig'de görünüm

    Lig'de 21. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, zirvedeki yerini korudu.

    , 'u 37-22 yenerek puanını 33'e çıkardı ve en yakın rakibi Kastamonu Belediyespor'un 4 puan önünde liderliğini devam ettirdi.

    Ligde 21. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle oldu:

    Mudanya Belediyespor-: 28-31

    Polatlı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 25-24

    Zağnosspor-Aksaray Belediyespor: 31-24

    Kastamonu Belediyespor-: 33-34

    Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 37-22

    Osmangazi Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji: 32-31

    PUAN DURUMU
    Ligi'nde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Takım Maç G B M A Y Puan
    1. Muratpaşa Belediyespor 19 16 1 2 633 527 33
    2. Kastamonu Belediyespor 19 14 1 4 626 528 29
    3. Zağnosspor 20 14 0 6 632 570 28
    4. Polatlı Belediyespor 18 13 1 4 520 466 27
    5. Yenimahalle Belediyespor 20 13 1 6 608 566 27
    6. Üsküdar Belediyespor 19 12 2 5 629 583 26
    7. Ardeşen Gençlik 19 11 2 6 632 558 24
    8. Aksaray Belediyespor 19 7 1 11 551 601 15
    9. İzmir Büyükşehir Belediyespor 20 6 1 13 577 637 13
    10. Mudanya Belediyespor 20 5 3 12 581 644 13
    11. Osmangazi Belediyespor 19 3 1 15 553 621 7
    12. Eskişehir Şehir Koleji 19 2 1 16 586 744 5
    13. Anadolu Üniversitesi 19 1 1 17 567 650 3

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:14
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