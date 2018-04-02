Hentbol Kadınlar Süper Lig'de görünüm
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 21. hafta karşılaşmaları tamamlanırken, Muratpaşa Belediyespor zirvedeki yerini korudu.
Muratpaşa Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 37-22 yenerek puanını 33'e çıkardı ve en yakın rakibi Kastamonu Belediyespor'un 4 puan önünde liderliğini devam ettirdi.
Ligde 21. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle oldu:
Mudanya Belediyespor-Ardeşen Gençlik: 28-31
Polatlı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi: 25-24
Zağnosspor-Aksaray Belediyespor: 31-24
Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor: 33-34
Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 37-22
Osmangazi Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji: 32-31
PUAN DURUMU
Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 21. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Puan
|1. Muratpaşa Belediyespor
|19
|16
|1
|2
|633
|527
|33
|2. Kastamonu Belediyespor
|19
|14
|1
|4
|626
|528
|29
|3. Zağnosspor
|20
|14
|0
|6
|632
|570
|28
|4. Polatlı Belediyespor
|18
|13
|1
|4
|520
|466
|27
|5. Yenimahalle Belediyespor
|20
|13
|1
|6
|608
|566
|27
|6. Üsküdar Belediyespor
|19
|12
|2
|5
|629
|583
|26
|7. Ardeşen Gençlik
|19
|11
|2
|6
|632
|558
|24
|8. Aksaray Belediyespor
|19
|7
|1
|11
|551
|601
|15
|9. İzmir Büyükşehir Belediyespor
|20
|6
|1
|13
|577
|637
|13
|10. Mudanya Belediyespor
|20
|5
|3
|12
|581
|644
|13
|11. Osmangazi Belediyespor
|19
|3
|1
|15
|553
|621
|7
|12. Eskişehir Şehir Koleji
|19
|2
|1
|16
|586
|744
|5
|13. Anadolu Üniversitesi
|19
|1
|1
|17
|567
|650
|3
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:14
-
F.Bahçe'den tarihi karar!
Toplam 5
Yorum
Adalet Prim diyorsunuz lakin borçlar yükseliyor. Sonu felaket
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Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 5
Yorum
wolverine82 15 milyon ve yukarısı bi rakam veriyorlarsa hiç düşünülmemelidir.yerine eğer ki satarlar yusuf yazıcı süper olur
-
Menajeri taliplerini açıkladı!
Toplam 5
Yorum
beterali bedavamı oynuyor gönderin daha profosyonel oyuncu alın yıllardır @ nın üzerine çıkamadı tembel teneke ozi
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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