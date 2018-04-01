Beşiktaş şampiyonluğu ilan etti!
Antalyaspor'u 32-26 mağlup eden Siyah-beyazlılar, ligin bitimine üç hafta kala 2017-18 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti Beşiktaş Mogaz, 14. Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte toplamda 41 kupa kazandı
Beşiktaş Mogaz, Hentbol Süper Ligi'nde sezonun bitimine 3 hafta kala art arda 10'uncu, toplamda 14'üncü şampiyonluğunu ilan etti!
Hentbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları öncesinde en yakın rakibi Bş. Bld. Ankaraspor'un sekiz puan önünde 38 puanla zirvede yer alan Beşiktaş Mogaz, bugün Antalyaspor'u 32-26 mağlup ederek ligin bitimine üç hafta kala 2017-18 sezonu Süper Lig şampiyonluğunu ilan etti.
Siyah-beyazlılar böylece üst üste 10'uncu ve toplamda 14'üncü Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.
BEŞİKTAŞ MOGAZ'IN 41'İNCİ KUPASI
Faaliyetlerine 40 yıl önce başlayan Beşiktaş Mogaz Takımı, 14. Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte toplamda 41 kupa kazandı.
Siyah-beyazlılar; Hentbol Süper Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Federasyon Kupası organizasyonlarında toplam 41 kupanın sahibi oldu.
Beşiktaş Mogaz, bugüne kadar kazandığı 41 kupanın 31 tanesini Antrenör Müfit Arın ve teknik ekibi görev yaptığı dönemde kazandı.
Başkan Fikret Orman ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan'ın döneminde siyah-beyazlılar, 16 kupa elde etti.
Beşiktaş Mogaz Takımı'nın 1980 yılından bugüne kadar kazandığı kupaların tarihleriyle sırası şöyle;
Süper Lig (14) : 1980, 1981, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
Türkiye Kupası (12) : 1999, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017
Süper Kupa (14) : 1980, 1981, 1996, 1997, 1998 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017
- 01 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 19:31
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Mesut: Bir gün mutlaka geleceğim
Toplam 7
Yorum
KADIKOYLU.. YERINI GARANTIYE ALMAK ISTIYOR. YAS 35 OLUNCA GELIR. EMEKLI FUTBOLCULARIN KLUBU FENERBAHCE SANADA BAKAR.YILDA 5 MILYON EURO GARANTI PARA ILE
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Ya Robben ya Ribery!
Toplam 19
Yorum
KADIKOYLU.. EMEKLI FUTBOLCULAR KLUBU FENERBAHCE.SAYENDE ADIMIZ ARTIK BU SEKILDE TANIMLANIYOR.
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Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi!
Toplam 1
Yorum
gs galatasarayın çöküşü el birliğiyle onaylanmıştır tüm gs lilere duyurulur
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