Beşiktaş şampiyonluğu ilan etti! – Fotomaç – 01 Nisan 2018
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    01 Nisan 2018, Pazar
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    şampiyonluğu ilan etti!

    Beşiktaş şampiyonluğu ilan etti!

    'u 32-26 mağlup eden Siyah-beyazlılar, ligin bitimine üç hafta kala 2017-18 sezonu şampiyonluğunu ilan etti Mogaz, 14. Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte toplamda 41 kupa kazandı

    Mogaz, Hentbol Süper Ligi'nde sezonun bitimine 3 hafta kala art arda 10'uncu, toplamda 14'üncü şampiyonluğunu ilan etti!

    Hentbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları öncesinde en yakın rakibi Bş. Bld. Ankaraspor'un sekiz puan önünde 38 puanla zirvede yer alan Beşiktaş Mogaz, bugün 'u 32-26 mağlup ederek ligin bitimine üç hafta kala 2017-18 sezonu şampiyonluğunu ilan etti.
    Siyah-beyazlılar böylece üst üste 10'uncu ve toplamda 14'üncü Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

    BEŞİKTAŞ MOGAZ'IN 41'İNCİ KUPASI
    Faaliyetlerine 40 yıl önce başlayan Beşiktaş Mogaz Takımı, 14. Süper Lig şampiyonluğuyla birlikte toplamda 41 kupa kazandı.
    Siyah-beyazlılar; Hentbol Süper Lig, , ve Federasyon Kupası organizasyonlarında toplam 41 kupanın sahibi oldu.
    Beşiktaş Mogaz, bugüne kadar kazandığı 41 kupanın 31 tanesini Antrenör ve teknik ekibi görev yaptığı dönemde kazandı.
    Başkan ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karacan'ın döneminde siyah-beyazlılar, 16 kupa elde etti.
    Beşiktaş Mogaz Takımı'nın 1980 yılından bugüne kadar kazandığı kupaların tarihleriyle sırası şöyle;
    Süper Lig (14) : 1980, 1981, 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018
    Türkiye Kupası (12) : 1999, 2001, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017
    Süper Kupa (14) : 1980, 1981, 1996, 1997, 1998 2005, 2006, 2007, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017

    1. 01 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 19:31
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