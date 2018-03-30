Hentbolda haftanın programı

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

1 Nisan Pazar:

13.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Aziziye Belediyesi Termalspor (Porsuk)

14.00 Merzifon Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Gümüşhacıköy)

15.00 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor (Ankara THF)

16.00 Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor (Süleyman Seba)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Nilüfer Belediyesi)



- Kadınlar Süper Lig

Yarın:

15.00 Mudanya Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Mudanya)

15.00 Polatlı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Yeni Polatlı)

17.00 Zağnosspor-Aksaray Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)

1 Nisan Pazar:

15.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

15.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

16.00 Osmangazi Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Dikkaldırım)