Hentbolda haftanın programı
Hentbolda Erkekler Süper Lig'e 23. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 21. hafta müsabakaları yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
1 Nisan Pazar:
13.00 SELKA Eskişehir Hentbol-Aziziye Belediyesi Termalspor (Porsuk)
14.00 Merzifon Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Gümüşhacıköy)
15.00 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor (Ankara THF)
16.00 Beşiktaş Mogaz-Antalyaspor (Süleyman Seba)
17.00 Nilüfer Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor (Nilüfer Belediyesi)
- Kadınlar Süper Lig
Yarın:
15.00 Mudanya Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Mudanya)
15.00 Polatlı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Yeni Polatlı)
17.00 Zağnosspor-Aksaray Belediyespor (Trabzon 19 Mayıs)
1 Nisan Pazar:
15.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
15.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Dikkaldırım)
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 09:48
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"3 sene sabredin"
Toplam 4
Yorum
tutkun61 Başkana güveniyoruz.Sorumluluğu fazla ama üstesinden gelecektir.Muharrem bey de iyi biriydi lakin şansızlık yanında oldu.Hayırlısı olsun.
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 21
Yorum
taner sadece futbol takımını değil özellikle bayanlar voleybol ve bayanlar basketbol takımını komple değiştirin. raimova hariç.
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Kafa Topu
Toplam 33
Yorum
kamikaze stajyerler için fotomaça gir ordan oyunlar bolumunden oyna
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