Hentbolda haftanın programı – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Hentbolda haftanın programı

    Hentbolda haftanın programı

    Hentbolda Erkekler 'e 23. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, Kadınlar Süper Lig'de ise 21. hafta müsabakaları yapılacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

    - Erkekler Süper Lig

    1 Nisan Pazar:

    13.00 SELKA Hentbol-Aziziye Belediyesi Termalspor (Porsuk)

    14.00 Merzifon Belediyespor-Adıyaman Belediyespor (Gümüşhacıköy)

    15.00 MYK Hentbol-Beykoz Belediyespor ( THF)

    16.00 Mogaz-Antalyaspor ()

    17.00 Nilüfer Belediyespor-Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor ()


    - Kadınlar Süper Lig

    Yarın:

    15.00 Mudanya Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Mudanya)

    15.00 Polatlı Belediyespor-Anadolu Üniversitesi (Yeni Polatlı)

    17.00 Zağnosspor-Aksaray Belediyespor ( 19 Mayıs)

    1 Nisan Pazar:

    15.00 Kastamonu Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

    15.00 Muratpaşa Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

    16.00 Osmangazi Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Dikkaldırım)

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 09:48
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