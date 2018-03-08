Kadınlar hentbolda çeyrek final heyecanı – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Kadınlar hentbolda heyecanı

    Kadınlar hentbolda çeyrek final heyecanı

    Kadınlar hentbolda, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve 'nda mücadele eden Türk takımları , ve Zağnosspor, 10-11 Mart'ta maçlarına çıkacak.

    EHF Kupası'nda tur arayan , çeyrek finalin ilk maçında deplasmanda 29-28 yenildiği Romanya ekibi Zalau ile sahasında karşılaşacak.

    Kastamonu Atatürk 'nda 11 Mart Pazar günü saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Portekizli hakem çifti Daniel Accoto Martins-Roberto Accoto Martins yönetecek.

    - Challenge Kupası
    'ndaki Türk takımlarından , deplasmanda İsveç temsilcisi Kristianstad ile mücadele verecek.

    Çeyrek finalin ilk maçında 'de rakibine 26-23 kaybeden Türk ekibi, 10 Mart Cumartesi günü sahaya çıkacak. Kristianstad Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak. Müsabakada Macar hakemler Adam Biro-Oliver Kiss görev alacak.

    Bu kupadaki diğer Türk temsilcisi Zağnosspor ise ekibi Rocasa ile karşı karşıya gelecek.

    İki takımın anlaşması sonucunda çeyrek finalin iki maçı da İspanya'da oynanacak. Telde Gran Canaria'daki Antonio Moreno Spor Salonu'nda oynanacak müsabakanın ilki 10 Mart Cumartesi günü TSİ 19.00 başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Mart Pazar günü aynı salonda TSİ 15.30'da oynanacak. İki maçta da Lüksemburglu hakemler Alain Rauchs-Philippe Linster düdük çalacak.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:12
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