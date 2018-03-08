Kadınlar hentbolda çeyrek final heyecanı
Kadınlar hentbolda, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve Challenge Kupası'nda mücadele eden Türk takımları Kastamonu Belediyespor, Ardeşen Gençlik ve Zağnosspor, 10-11 Mart'ta çeyrek final maçlarına çıkacak.
EHF Kupası'nda tur arayan Kastamonu Belediyespor, çeyrek finalin ilk maçında deplasmanda 29-28 yenildiği Romanya ekibi Zalau ile sahasında karşılaşacak.
Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda 11 Mart Pazar günü saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Portekizli hakem çifti Daniel Accoto Martins-Roberto Accoto Martins yönetecek.
- Challenge Kupası
Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarından Ardeşen Gençlik, deplasmanda İsveç temsilcisi Kristianstad ile mücadele verecek.
Çeyrek finalin ilk maçında Rize'de rakibine 26-23 kaybeden Türk ekibi, 10 Mart Cumartesi günü sahaya çıkacak. Kristianstad Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak. Müsabakada Macar hakemler Adam Biro-Oliver Kiss görev alacak.
Bu kupadaki diğer Türk temsilcisi Zağnosspor ise İspanya ekibi Rocasa Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek.
İki takımın anlaşması sonucunda çeyrek finalin iki maçı da İspanya'da oynanacak. Telde Gran Canaria'daki Antonio Moreno Spor Salonu'nda oynanacak müsabakanın ilki 10 Mart Cumartesi günü TSİ 19.00 başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Mart Pazar günü aynı salonda TSİ 15.30'da oynanacak. İki maçta da Lüksemburglu hakemler Alain Rauchs-Philippe Linster düdük çalacak.
- 08 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:12
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Gomis'e rekor teklif!
Toplam 12
Yorum
gssssssssss satın satın selcuk tolga yasın sınanla sampıyonlar lıgıne gıder besıktasın rekorunu kırar 10 tane yer donerız
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Volkan Demirel özür diledi!
Toplam 7
Yorum
Şükrü Baba Akhisara yenilen bu takımdan hiç bir halt olmaz artık.Aykut havanda su döğüyor.Havanda sarımsak döğülür.Bunu öğret o futbol cahillerine emi!
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Daha bitmedi
Toplam 20
Yorum
migros sıradaki bahanen ne taçtan sonra çimlermi martılarmı saha çizgilerimi.ciddi travma yaşıyorsun
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