Kadınlar hentbolda çeyrek final heyecanı

EHF Kupası'nda tur arayan Kastamonu Belediyespor, çeyrek finalin ilk maçında deplasmanda 29-28 yenildiği Romanya ekibi Zalau ile sahasında karşılaşacak.

Kastamonu Atatürk Spor Salonu'nda 11 Mart Pazar günü saat 17.00'de başlayacak müsabakayı Portekizli hakem çifti Daniel Accoto Martins-Roberto Accoto Martins yönetecek.

- Challenge Kupası

Challenge Kupası'ndaki Türk takımlarından Ardeşen Gençlik, deplasmanda İsveç temsilcisi Kristianstad ile mücadele verecek.

Çeyrek finalin ilk maçında Rize'de rakibine 26-23 kaybeden Türk ekibi, 10 Mart Cumartesi günü sahaya çıkacak. Kristianstad Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 18.00'de başlayacak. Müsabakada Macar hakemler Adam Biro-Oliver Kiss görev alacak.

Bu kupadaki diğer Türk temsilcisi Zağnosspor ise İspanya ekibi Rocasa Gran Canaria ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın anlaşması sonucunda çeyrek finalin iki maçı da İspanya'da oynanacak. Telde Gran Canaria'daki Antonio Moreno Spor Salonu'nda oynanacak müsabakanın ilki 10 Mart Cumartesi günü TSİ 19.00 başlayacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Mart Pazar günü aynı salonda TSİ 15.30'da oynanacak. İki maçta da Lüksemburglu hakemler Alain Rauchs-Philippe Linster düdük çalacak.