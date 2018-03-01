Nilüfer’de galibiyet sevinci
Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, güçlü rakibi Göztepe’yi deplasmanda 27-23 yenerek, üst sıralara tırmanışını sürdürdü. Nilüferli ekip puanını 21’e yükselterek, 4. sıraya yerleşti.
Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 15. hafta erteleme maçında Göztepe ile İzmir Serdar Yereli Spor Salonu'nda karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı iki ekibin de karşılıklı golleri ile geçti. İlk yarıyı ev sahibi ekip Göztepe 14-12 önde tamamladı. İkinci yarının başlaması ile birlikte Nilüferli hentbolcular, üstün performansla rakibine gol şansı tanımadı. Mavi yeşil beyazlı ekip, yakaladıkları ani atakları gole çevirerek oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Maçın son 10 dakikasında İzmir ekibi Göztepe, oyunda dengeyi kurmak için baskıyı artırdı. Ancak Nilüfer Belediyespors kalecisi Gourcoumis gösterdiği üstün performansla rakip oyunculara gol şansı tanımadı. Nilüfer Belediyespor bu maçla puanını 21'e yükseltirken, 4. sıraya yerleşti.
Maçtaki üstün mücadele gücünden dolayı oyuncularını tebrik eden Nilüfer Belediyepor Antrenörü M. Fatih Işık " Önemli bir rakibe karşı kritik bir galibiyet aldık. Bütün oyuncularımız skor yükünü eşit bir şekilde taşıdı. Bu da oyun içinde kolektif bir planda oynadığımızı gösteriyor. Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Bu süreçte çıkışımızı sürdürerek, Nilüfer'i Avrupa kupalarına taşımak istiyoruz" dedi.
Maçtaki üstün mücadele gücünden dolayı oyuncularını tebrik eden Nilüfer Belediyepor Antrenörü M. Fatih Işık " Önemli bir rakibe karşı kritik bir galibiyet aldık. Bütün oyuncularımız skor yükünü eşit bir şekilde taşıdı. Bu da oyun içinde kolektif bir planda oynadığımızı gösteriyor. Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Bu süreçte çıkışımızı sürdürerek, Nilüfer'i Avrupa kupalarına taşımak istiyoruz" dedi.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 14:36
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Tekmeye kafa atarım
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HB Kardeş hemen uçtu. Bayern maçında yapsaydın ya, galibiyet sonrası konuşmak kolay, her topçunun iniş çıkışı olacaktır,
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