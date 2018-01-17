Göztepe, Çatkın'la imzaladı!

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, ligin ilk yarısında Bursa Nilüfer Belediyespor forması giyen Tuğberk Çatkın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

27 yaşındaki milli oyun kurucu 2015-2016 sezonunda Göztepe'de mücadele etmişti.