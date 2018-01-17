Göztepe, Çatkın'la imzaladı!
Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, eski oyuncusu Tuğberk Çatkın'ı kadrosuna dahil etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, ligin ilk yarısında Bursa Nilüfer Belediyespor forması giyen Tuğberk Çatkın ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
27 yaşındaki milli oyun kurucu 2015-2016 sezonunda Göztepe'de mücadele etmişti.
- 17 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 09:58
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Kartal'da ilk hedef Welbeck
Toplam 2
Yorum
Kartalım Bence bu transfer nokta atışı olur. Bunu alırlarsa sezon sonu negredoyu satma ihtimalimiz de olabilir. Larin de pişmiş olur. Goll Show.. :)
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Beşiktaş'ın forvetine Çin'den kanca
Toplam 1
Yorum
TCelcius Lan boş yapmayın 20m versinler alsınlar çinliler saçma sapan muhabbetler yapmayın o paraya mustafayı satarız ancak
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İşte Demba Ba'nın Kartal'dan istediği rakam!
Toplam 2
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 GİDERKEN PARA KAZANDIRIP GİTTİ HAKKINI YEMEMEK LAZIM.7 DEĞİLDE 2,5 SENE İÇİN 4,5 MİLYON OLABİLİR.BİDE PERFORMANSINA GÖRE BU YÜKSELEBİLİR.
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