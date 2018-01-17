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    17 Ocak 2018, Çarşamba
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    Göztepe, Çatkın'la imzaladı!

    Göztepe, Çatkın'la imzaladı!

    Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, eski oyuncusu 'ı kadrosuna dahil etti.

    Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, ligin ilk yarısında Bursa forması giyen ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

    27 yaşındaki milli oyun kurucu 2015-2016 sezonunda Göztepe'de mücadele etmişti.

    1. 17 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:58
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